Nel 2024 il Tour de France terminerà a Nizza!

La notizia era nell’aria e Montecarlonews l’aveva anticipata lo scorso 10 giugno 2022 ( clicca qui ), ora ha i crismi dell’ufficialità.

Nel 2024, ha annunciato Christian Estrosi, Nizza ospiterà l’ultima tappa del Tour de France e l’ultima frazione della “grande boucle” non sarà una passerella, ma una cronometro che potrebbe anche sconvolgere la classifica generale.



Dal 1905, il Tour de France è sempre arrivato a Parigi (nel 1903 e nel 1904, per le sue prime 2 edizioni, era arrivato ad Avray nella periferia di Parigi): nel 2024, con la capitale che ospiterà i giochi olimpici, doveva necessariamente essere un’altra località la sede dell’ultima tappa della 111ma edizione della “corsa in giallo”.





Nizza l’ha spuntata su un’agguerrita concorrenza a riprova che la città e il suo e il suo territorio offrono tutte le condizioni per ospitare questo straordinario evento.

Il Tour de France è il terzo evento sportivo al mondo dopo le Olimpiadi e la Coppa del Mondo di calcio e, quindi, il 1° evento sportivo mondiale che si svolge tutti gli anni.

Notevole la copertura mediatica. Il Tour è trasmesso in 190 Paesi da 80 canali televisivi, è seguito da una platea di 3,5 miliardi di spettatori in tutto il mondo e ospita lu8ngo la sua strada non meno di 12 milioni di spettatori.



Eccezionali i vantaggi economici e mediatici, occorre infatti tenere conto che:

Nel 2013 600 milioni di spettatori in tutto il mondo hanno seguito la cronometro di Nizza;

Nel 2020, in occasione del Grand Départ da Nizza, è stato toccato il record di 6,3 milioni di spettatori su France TV la domenica per la seconda tappa.

L'arrivo del Tour de France attira una media di 4 milioni di telespettatori con uno share del 38,2% per France TV.

Il picco di pubblico al momento dell'arrivo supera spesso i 7 milioni di spettatori in Francia e raggiunge i 58 milioni di ore viste in tutto il mondo.



Sotto il profilo economico la ricaduta è:

Da 30 a 60 milioni di euro per un grand départ Da 8 a 15 M milioni di euro per l’arrivo di una tappa intermedia.



Il rapporto tra Nizza e il Tour de France, del resto, è sempre stato molto stretto: la città dal 1906 ha ospitato 37 volte una tappa del Tour compresi i due Grand Départ del 1981 e del 2020.