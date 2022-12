Nizza, Hokusai e il suo viaggio ai piedi del Monte Fuji, un’imperdibile mostra al Museo delle Arti Asiatiche (Foto)

Il Museo delle Arti Asiatiche di Nizza ospita una mostra senza precedenti: “Hokusai: Voyage au pied du mont Fuji” che può essere visitata fino al 29 gennaio 2023.





Hokusai e la sua "onda" sono universalmente noti: attraverso 126 stampe di Katsushika Hokusai (1760-1849) provenienti dall'eccezionale collezione di Georges Leskowicz, la mostra si concentra su una parte nota della produzione del maestro, il paesaggio.

Un elemento, onnipresente nelle stampe giapponesi, che assume una nuova dimensione nel suo lavoro. Hokusai rinnovò i codici fin dai primi anni della sua carriera, poi rivoluzionò il genere nelle serie degli anni '30 dell'Ottocento a cui appartengono le famosissime Trentasei vedute del Monte Fuji, le cascate e i ponti.

“Hokusai : Voyage au pied du mont Fuji” è in linea con la vocazione del Musée des Arts Asiatiques di ospitare grandi mostre come Samouraï, de la guerre à la voie des arts (2017), L’Asie rêvée d’Yves Saint Laurent (2019), o ancora Enfers et fantômes d’Asie (2020).