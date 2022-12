Babbo Natale saluta i piccoli ospiti del Lenval (Foto)

Un Babbo Natale sereno e rassicurante, calmo e non indaffarato, con un libro fra le mani, ma con lo sguardo che spazia al di là della strada verso i piccoli ospiti dell’Ospedale infantile Lenval.

Fotografia di Patrizia Gallo

I bimbi dalle finestre delle loro stanze guardano verso la Promenade des Anglais e il mare e lo vedono e capiscono che sta pensando proprio a loro con un atteggiamento protettivo.

E’ alto 8 metri, coloratissimo e di notte illuminato da mille lampadine a led, ma quel che conta, soprattutto, è l’immagine che sa dare di se stesso e il messaggio che invia ai piccoli malati dell’ospedale per bambini.Anche davanti agli altri ospedali di Nizza sono stati installati alberi di Natale, alti 9 metri: un omaggio reso all’impegno del personale sanitario in questi difficili anni ed anche un auspicio per i malati e i loro visitatori.

Un segnale di vicinanza a chi soffre e lotta ed a chi li aiuta a vincere la battaglia.