Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. In bicicletta da Nizza a Beaulieu (Foto)

Da Nizza a Beaulieu in bicicletta, fotografie di Danilo Radaelli

Danilo Radaelli ci propone oggi un giro in bicicletta che privilegia il mare e la costa.

Partito da Nizza ha raggiunto Villefranche sur Mer con la sua bellissima baia per proseguire verso Saint Jean Cap Ferrat, una delle perle della Costa Azzurra.



Uno sguardo e qualche fotografia al sentiero che conduce a Beaulieu con vista sul villaggio di Eze. Poi il rientro in una Nizza ormai natalizia per concedersi una passeggiata sulla Promenade des Anglais.

Qualche informazione su Cap Ferrat

La penisola Saint-Jean-Cap-Ferrat ha acquisito notorietà in tutto il mondo, offrendo ai suoi ospiti il fascino di un sito eccezionale e ben conservato.

Oasi di verde nel cuore della Costa Azzurra, vanta oltre 300 giorni di sole all'anno, il territorio è la meta ideale per le vacanze: spiagge, ristoranti, turismo bordo sentieri riva, alberghi, magnifici giardini e sontuose ville situate in una splendida cornice naturale. La cappella di Saint Hospice, Villa Santo Sospir e molte altre ville Époque testimoniano un passato ricco di storia e di cultura.