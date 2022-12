Antibes e Juan les Pins: é tempo di Natale.

Antibes e Juan les Pins si illuminano a festa fino al 2 gennaio 2023 con tanti addobbi tutti a LED. Orario ridotto per contribuire al risparmio energetico e luci a Led contribuiranno a rendere sostenibile il periodo delle festività in un territorio che è tra i più turistici della Costa Azzurra.

Tante le zone nelle quali Natale è portato in strada per creare un’atmosfera accogliente e di festa.

Esplanade du Pré des Pêcheurs

E’ ubicato il villaggio di Natale con gli chalet gourmet e artigianali, le decorazioni, i giochi in legno, la ruota panoramica e la giostra. Novità di quest'anno, il trenino di Natale e un nuova animazione interattiva gratuita su grande schermo.



Place des Martyrs Place de la Résistance

La piazza si trasforma in un ambiente incantato con bolle giganti, archi luminosi e la nuova cassetta postale luminosa di Babbo Natale.



Place Nationale

Giostre e attrazioni per i bambini dai 2 agli 11 anni, oltre alla tradizionale mostra dei disegni di Natale ed ai laboratori gratuiti sotto il chiosco.



Place de Gaulle

Giostra e chalet gourmet con Babbo Natale che si concede ai selfie.



Pinède Gould

Ospita la pista di pattinaggio su ghiaccio naturale di 525 m² oltre a quella di 105 m² riservata ai più piccoli.

Gli animali della piccola fattoria didattica attendono grandi e piccini con cavalcate su pony e due camion ristorante aiuteranno a trovare una soluzione piacevole all’acquolina in bocca.



Vos Commerçants fêtent Noël

A dicembre, chi fa la spesa presso i commercianti locali sarà premiato con gratta e vinci natalizi. Si può provare prova a vincere giri di giostre, ore di parcheggio o tanti cioccolatini.

I selfie di Natale sono tornati: ogni giorno un photobooth è allestito in un luogo diverso.



Il programma completo delle iniziative previste nel periodo delle feste di fine anno è inserito al fondo di questo articolo .