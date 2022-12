“Une Terre, des SOLutions”, nuova mostra alla Maison de la Nature di Èze

“Una terra, delle soluzioni”, è il titolo di una nuova mostra allestita alla Maison de la Nature di Èze.

Fino a domenica 29 gennaio 2023, si potrà visitare l’esposizione che affronta il tema dell'importanza del suolo.

Il suolo forma lo strato superficiale della terra sul nostro pianeta: visibile in natura, spesso invisibile nelle nostre città, è essenziali per la vita: è in continua evoluzione da circa 2,5 miliardi di anni.

Composta da 17 pannelli illustrati, la mostra presenta la grande diversità del suolo e delle sue funzioni, dagli esseri che vi abitano a quelli che ne dipendono.

Affronta anche i pericoli che lo minacciano, nonché le soluzioni di protezione e durabilità che molti ricercatori stanno cercando di fornire in tutto il mondo.

La Maison de la Nature si trova ad Èze sulla Route de la Revère.

La mostra «Une Terre, des SOLutions» potrà essere visitata fino al 29 gennaio 2023 dal mercoledì alla domenica, fatta eccezione per il 25 dicembre 2022, con il seguente orario: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 13,30 e le 17.