Coniati nuovi “nissarts”, la moneta di Nizza

Nuovi "tagli" per il Nissart emesso in quasi 10 mila esemplari “coniati” dall’Associazione “République de Nice” di Cristou Daurore. Possono essere utilizzato in alcuni esercizi commerciali con il cambio di uno a uno con l’euro.

I nuovi "tagli" emessi quest'anno sono da 9 e 8 nissart.

Questi i “tagli” di Nissarts in circolazione:

Biglietto da 100, reca l’effige dell’autore dell’inno Nissa la Bèla: Menica Rondelly;

Biglietto da 50, l’eroe Barbet de l'Escarène: Lalin Fulconis;

Biglietto da 20, l'eroina: Catarina Segurana;

Biglietto da 10, l’eroe: Pepin Garibaldi;

Biglietto da 9 , l’artista Gustav-Adòlf Mossa;

, il grande naviglio Santa Anna de 1522 Biglietto da 7, la “dédition”: Amedeo VII di Savoia con il logo dell’Associazione italiana Croce Reale;

Biglietto da 5, lo scrittore: Jousèp-Rosalindo Rancher;

Biglietto da 3, l’autore: Francis Gag;

Biglietto da 2, la Ratapinhata;

Biglietto da 1, l'Aigla Nissarda;

Biglietto da 0, l’OGC Nice e la scuola bilingue nizzardo – francese Calandreta Maurís Sgaravizzi;

La moneta nizzarda può essere utilizzata nei seguenti esercizi commerciali:

Am Stram Grammes (épicerie) - 13 Rue Emmanuel Philibert

Balico (Lou) (restaurant nissart) - 20 Avenue St Jean Baptiste

Bernard Fruchier (paysan) - Luceram, bernard.fruchier@orange.fr

Bougies Vent d'Est (artisanat) - 12 Route Nationale 202, La Roquette-sur-Var

Cabinet Aequivalens (avocat et médiateur) - 19 Rue Alberti

Calandreta Nissarda (école primaire bilingue nissart-français) - 6 Avenue Gautier Roux

Chabert (optique) - 28 Rue Arson

Comptoir (Le) (traiteur bio) - 5 Rue Miron

D'aquí d'aià (restaurant-pizzeria) - 12 Rue Cassini

Domaine de la Source (vin de Bellet) - 303 Chemin de Saquier

Fédération des Associations du Comté de Nice (librairie) - 2Ter Rue Blanco

Jean de la tomate (épicerie) - 3 Rue Tonduti de l'Escarène

Loïc Barbedette (pêcheur) - Quai de la Douane, +33 6 29 02 51 73

Mamà Baker (boulangerie) - 13 Rue de Lépante

Natural Health Centre (cabinet d'ostéopathe) - 12 Rue Halévy

Nice Organic (herboristerie) - 24 Rue Pairolière

Nissa Pantai (radio et centre culturel) - 6 Avenue Gautier Roux

Nissart per Tougiou (centre culturel) - 14 Avenue du Trident

Pastis de Nice (boisson anisée) - 3 Rue de Orestis, +33 6 11 87 19 01

Potager de Saquier (ferme de légumes bio) - Cours Saléia

Sylvie T Atelier (artiste peintre, aquarelliste) - 14 Rue Droite, +33 6 64 31 26 35

Table à Julie (La) (restaurant niçois) - 50 Rue Arson

I commercianti, gli artigiani e le associazioni partecipanti si sono impegnate a rispettare la Carta Nissart e ad arrotondare al Nissart inferiore. I biglietti saranno validi fino al 31/12/2022.