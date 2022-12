La magia del Natale arriva a Polygone Riviera

A pochi passi dal mare il fantastico complesso Polygone Riviera indossa come da tradizione, gli abiti della festa sia all'interno che all'esterno. Le facciate dei negozi in occasione delle feste natalizie sono adornate con le loro più belle decorazioni per farvi sentire la magia del Natale. Le vetrine sono anche teatro di sorprendenti sketch in cui mascotte animate e decorazioni magiche si affiancano in un mondo interattivo, un vero spettacolo!

Imperdibile, la passeggiata al mercatino di Natale, poco distante dalla Fontana Danzante, un luogo magico che incanterà i vostri sensi. Tra i commercianti e gli artigiani che espongono nel villaggio di Natale, il profumo dei torroni del Sud si mescola a quello di una mela candita gourmet. Churros, waffle, lecca lecca e altri dolci delizieranno grandi e piccini davanti allo spettacolo di fontane luminose e cantanti.

Qui potrete vivere esperienze uniche nel puro spirito del Natale

Babbo Natale vi aspetta nel suo autentico chalet! I vostri bambini potranno sussurrargli i loro auguri più cari e persino lasciare la lista dei regali nella sua cassetta delle lettere, un collegamento diretto con il Polo Nord garantito! Non dimenticate di scattare la tradizionale foto con questo simpatico uomo barbuto, conserverete sicuramente un ricordo memorabile di questo momento per anni!

La gigantesca pista di pattinaggio sarà il vostro luogo ideale per divertirvi o semplicemente per imparare le gioie del pattinaggio con la famiglia o gli amici.

Polygone Riviera, il luogo ideale per uno shopping natalizio di successo

Con l'avvicinarsi del Natale, sorge l'inevitabile questione dei regali. Trovare l'oggetto giusto che faccia sorridere i tuoi cari sembra quasi una sfida insormontabile. Al Polygone Riviera non sarà difficile trovare il regalo perfetto per accontentare tutti: infatti potrete spaziare dalle prelibatezze gourmet agli articoli sportivi, dai libri ai giocattoli, dagli oggetti ecosostenibili a quelli tecnologici e molto altro ancora.

Il centro commerciale è aperto 7 giorni su 7, dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 20:00 e la domenica dalle 11:00 alle 19:00 con orario prolungato durante il periodo natalizio.