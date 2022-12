Il mondo della divinazione: ecco il libro "Talismani - il futuro illuminato" di Toni Spagone

In questo periodo di incertezza sociale dovuta alla recente pandemia e agli orrori della guerra ancora in corso, sempre più persone decidono di lavorare su sé stesse, intraprendendo un percorso intimo e spirituale per ristabilire l’equilibrio interiore e trovare un modo per raggiungere gli obiettivi prefissati. La ricerca di un bilanciamento emotivo e spirituale, però, non è facile o immediata. Per questa ragione, abbiamo da sempre bisogno di una guida che ci indichi come arrivare a comprendere noi stessi e il mondo che ci circonda, a giustificarlo, scusarlo e anche ad amarlo.

Il libro Talismani – il futuro illuminato si propone come tale, una mano sicura che ci accompagna lungo un percorso strettamente personale e privato, stimolando la riflessione introspettiva. Per farlo, l’autore utilizza 36 carte divinatorie – allegate al libro – raffiguranti volti femminili con simboli disegnati da Marina Mangiapelo, costume and fashion designer di Latina. Ho incontrato l’autore, Toni Spagone, giornalista e fotografo di successo. Autore di molti libri illustrati, tra i quali “Immagini di una Torino da vivere”, “La Sindone e i luoghi della fede in Piemonte”, “Italia Ingegno e civiltà”,” Italia e i luoghi dei patrimoni Unesco”, “L’incanto dei laghi lombardi, “Le residenze Sabaude – corone di delizie”, “Trentino Alto Adige Terre di Castelli”, Spagone ha deciso di condividere con i lettori i suoi studi sul simbolismo, l’arte divinatoria e i tarocchi, spiegando il significato correlato alle carte, da lui definite oggetti sacri che si connettono direttamente alla nostra parte interiore più nascosta e profonda. Nel libro, spiega come consultarle utilizzando ben tre metodi, in base a ciò che il lettore si è posto come traguardo.

Seduti davanti a una tazza di tè, sfogliando il suo nuovo libro, l’autore si è rivelato una persona profonda e creativa e ha gentilmente accettato di rispondere ad alcune mie domande.

Qual è l’ispirazione alla base del libro “Talismani – il futuro illuminato”?

Ancor prima di scrivere, mi sono sempre dedicato allo studio dei simboli, come punto fondamentale di ricerca delle radici dell’uomo. Ogni simbolo racchiude in sé la conoscenza e i valori del passato. Saperli interpretare e di conseguenza proiettarli nelle situazioni che ci possono capitare ogni giorno, vuol dire comunicare a noi stessi e agli altri i valori che ci guideranno in un percorso di guarigione spirituale e interiore. Trovo che questa sia la vera magia che esiste in ognuno di noi. Il simbolo, quindi, è nient’altro che la scintilla che innesca un meccanismo interiore di conoscenza che noi abbiamo già dentro. Per scrivere il libro mi sono ispirato al simbolismo arcaico, seguendo i disegni delle donne interpretate dall’artista Marina Mangiapelo.

La divinazione e l’arte dei tarocchi è accessibile a tutti o c’è bisogno di intraprendere un percorso spirituale prima di iniziare?

Sicuramente l’arte della divinazione può essere accessibile a chiunque, proprio per il fatto che noi, per natura, abbiamo già delle facoltà che sono solo assopite e non aspettano altro che ricevere degli stimoli per venire fuori. Bisogna in ogni caso percorrere una strada per poter fare uscire queste capacità dallo stato latente. Qualsiasi strada la persona scelga, che sia lo Yoga, la meditazione, lo zen o altro, la condurrà al di là del pensiero logico, ove per logica si intende tutto quello che è pensato e non sentito dal profondo. Questo può portare a una graduale capacità interpretativa delle carte o di qualsiasi altra arte divinatoria. La cosa fondamentale è che non si deve pensare alla divinazione come semplice arte per svelare eventi futuri, ma piuttosto come una via da percorrere per poter plasmare il futuro secondo i nostri voleri, restando retti verso una posizione di universale amore nei confronti degli atri.

In parole povere senza danneggiare nessuno.

Che consigli vuole dare a chi sceglie questo libro?

Consiglio di approcciarsi al libro in maniera umile, osservando attentamente i simboli e aprire la propria mente lasciando da parte tutti i pregiudizi. Seguire i consigli che sono racchiusi all’interno per giungere piano piano ai risultati che ci siamo prefissi volti a una vita migliore per noi e per le persone che ci circondano.

Come è arrivato alla scelta di utilizzare i disegni di Marina Mangiapelo raffiguranti i volti femminili?

La prima volta che ho visto i disegni di Marina Mangiapelo, sono rimasto colpito. I disegni mi sono giunti in un momento in cui stavo già pensando di scrivere un libro sull’arte divinatoria dei simboli. Casualmente è arrivata in Casa Editrice la proposta di un libro con i suoi disegni e la spiegazione dei simboli che aveva inserito all’interno dei ritratti femminili.

Istintivamente, visto che io non credo nella casualità, ma penso che qualsiasi cosa che ci accada sia un segno, ho sentito che questa poteva essere l’input per rendere reale un’idea che già avevo in mente. È proprio così che nascono le magie, pensare a una cosa che desideri e riuscire, grazie a situazioni che si presentano in maniera apparentemente “casuale”, a renderla reale.

Anche la proposta di Marina Mangiapelo è diventata un libro Talismani - simboli arcaici di femminilità.

Un libro, dunque, che incontra i desideri di tutti coloro che cercano il giusto percorso per arrivare a comprendere meglio sé stessi e il mondo che li circonda, ritrovando un’armonia che a volte la società ci strappa brutalmente di dosso, lasciandoci soli e indifesi. Come afferma Toni Spagone, teniamo a mente che “tutto dipende da noi, la direzione della vita è frutto della nostra volontà”.

I libri Talismani – il futuro illuminato di Toni Spagone e Talismani – simboli arcaici di femminilità di Marina Mangiapelo sono entrambi pubblicati da Lisianthus Editore, si possono acquistare sul sito della casa editrice, https://www.lisianthuseditore.com/store/product/talismani-il-futuro-illuminato, in tutte le librerie online e sono ordinabili ovunque.