"La favolosa storia dei giocattoli", a Draguignan, una mostra in forma di immersione regressiva

L'Hôtel Départemental des Expositions du Var situato a Draguignan, presenta la sua quarta mostra, "La favolosa storia dei giocattoli, dalla preistoria ai giorni nostri" dal 2 dicembre 2022 al 12 febbraio 2023. La mostra racconta come il giocattolo segua le evoluzioni storiche, sociali, politiche ed economiche, così come riflette e inscrive il posto del bambino nella società. La mostra cerca di tracciare la storia generale dei bambini e dei loro giochi sulla base di opere d'arte e documenti iconografici. Attraversa così le grandi epoche della storia del giocattolo in Occidente, dalla preistoria al XXI secolo, ovvero 15.000 anni di storia. Non c'è età o periodo per divertirsi! Questo viaggio nella storia dei giocattoli è anche quello dell'infanzia. 600 oggetti, da scoprire fino al 12 febbraio, provenienti da una trentina di musei e istituzioni – come il Museo delle arti decorative di Parigi, il Mucem, il BNF o il Louvre – faranno brillare gli occhi di grandi e piccini.

L'Hôtel Départemental des Expositions du Var, si trova a Draguignan, 1 boulevard Maréchal Foch.

Per ulteriori informazioni potete chiamare al 0033+ 04 83 95 34 08