Nizza: duecento artisti, animazioni e musica, la Grande Parade de Noël de Nice Shopping animerà il centro città (Foto)

Sabato 10 dicembre 2022 il centro di Nizza ospiterà la Grande Parade de Noël de Nice Shopping : uno spettacolo gratuito con 200 artisti impegnati a creare una magica atmosfera natalizia.

Per coniugare shopping natalizio e festività, l'associazione Nice Shopping, incaricata di promuovere il commercio e l'artigianato a Nizza, proporrà una giornata magica in grado di coinvolgere grandi e piccini: troupes, gruppi musicali, ballerini, acrobati, majorettes, mascotte, dj... senza dimenticare il Carro di Babbo Natale, ideato appositamente dai Povigna, famosa famiglia di carnavaliers nizzardi.

La Direzione Artistica di questa Grand Parade 2022 è stata affidata a Sylviane Palomba.

L’appuntamento é in Avenue Jean Médecin a Nizza dove avrà inizio la Grand Parade con il seguente programma:

Ore 16,30, partenza della Grand Parade in Avenue Jean Médecin all'angolo con Rue Assalit

Ore 18 arrivo della Grand Parade in Place Masséna.



Le animazioni

Dalle 11 le podium Nice Shopping.

Dalle 14 alle 16: la Parade Off





I parcheggi lungo le strade saranno gratuiti sia sabato 10 dicembre sia il successivo 17 dicembre 2022.



Nice Shopping è il risultato di una sinergia eccezionale: per la prima volta in Francia,

associazioni di commercianti, grandi marchi e istituzioni hanno unito le forze riuniti per promuovere le 6.000 imprese di Nizza, sia nel centro della città che periferia e soddisfare le nuove aspettative di acquisto di prodotti del territorio abbinati alla conoscenza della città.





Gli artisti della Grande Parade de Noel 2022

A seconda dell’ordine di presenza nella sfilata

Duo de lutins chic et choc - Nice

Musique de la Garde Municipale de Nice, direction Romain Mussault - Nice

Le Baron JeuxVol’, avec Jean-Marie Albert - Nice

Prisma banda, direction Sara Cesano - Italie

Ladies Moon, production International Show Parade - Italie

White Christmas Lovers, production Compagnie Fée des Rêves - Nice

Pifferi e Tamburi di Ivrea, direction Roberto Stevanella - Italie

Les majorettes du pays de Fayence, direction Laurence Halter – Fayence, Var

Azur Street, direction Nicolas Arnulf - Nice

Les farfadets, production Bee Bop Productions - Cannes

Les P’tits Lutins, production Compagnie Fée des Rêves - Nice

Winter Party Mix, production Mix and Light - Nice

Les mascottes, production ML Kids - Nice

Classi Jazz, direction Nadège Natale – La Trinité

Moz Drums, production FV Productions - Lille

Turbulence, production Planète Vapeur - Nice

Les Ambianceurs, production Nice Kids Party - Nice

Batucada Éré, direction Kristo - Nice

Le traineau du Père Noel, production France Festivités - Nice