Ex Teatro Nazionale di Nizza: ultimo atto (Foto)

Proseguono di gran lena i lavori di demolizione del Teatro Nazionale di Nizza, posto al termine dell’attuale Promenade du Paillon e che è destinato a trasformarsi in uno spazio verde, inizio del prolungamento della passeggiata verde nel cuore della città fino al Palazzo della Fiera di Nizza.





Asportate le lastre di marmo delle facciate laterali, tocca ora al fabbricato vero e proprio: dopo aver utilizzato una tecnica del tutto particolare, quella dell’écrêtage, ora delle grandi morse stanno dando un’accelerata all’ultimo del Palazzo.

L’écrêtage è un metodo particolare e per nulla invasivo che, tra l’altro è nascosto alla vista dei passanti, perché viene praticatoa “in alto” sul tetto del fabbricato.





Mini scavatori “rosicchiano” la superficie fino a demolirla e poi si trasferiscono al piano inferiore.

Il materiale recuperato, così come le lastre di marmo laterali e buona parte degli arredi interni che sono stati già portati via, sarà riciclato o utilizzato in altri ambienti.

Entro fine anno la “decostruzione” di quello che fu il Teatro Nazionale di Nizza sarà terminata e si passerà ad altri interventi.

Le foto che pubblichiamo sono state in parte scattate da Silvia Assin e in parte dalla nostra redazione.