Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

"Soliloque public"

Dall'8 al 10 dicembre 2022

Spectacle à 20h30. Séance supplémentaire le samedi à 18h.

Théâtre Le Tribunal, 5 Place Amiral Barnaud.



Trajectoire(s)

Dal 9 all'11 dicembre 2022

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche. Tarif: 14 à 16 €

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



Spectacle "Les scènes du conservatoire"

Venerdì 9 dicembre 2022

Dès 18h30, auditorium, niveau 0.

Médiathèque Albert Camus, 19 Boulevard Chancel



31e Triathlon de la Saint Sylvestre

Domenica 11 dicembre 2022

Le programme :

9h30, départ Duathlon XS (Benjamins et Minimes) : course à pied 2,5Km, vélo 9,4Km et course à pied 1,5Km

10h45, départ Duathlon 10-11 ans (Pupilles) : course à pied 750m, vélo 4,7Km et course 750m

11h30, départ Duathlon 6-9 ans (Mini-Poussins et Poussins) : course à pied 250m, vélo 1Km et course 250m

12h30, Remise des Prix et Podiums des Duathlons Jeunes

13h, départ du Triathlon S en Individuel Hommes (Natation: 750m, Vélo: 18Km et course à pied 5Km)

13h05, départ du Triathlon S en Individuel Femmes

13h10, départ du Triathlon S en Relais

15h30, remise des prix et podiums du Triathlon S Individuel et Relais



Exposition "La Main"

Event options

Exposition "La Main"

Fino al 31 Dicembre 2022

À Médiathèque Albert Camus

Catégories: Médiathèque, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Accès libre, Dessin



Exposition "La Main" par Ronald Curchod

Fino al 31 dicembre 2022

Médiathèque Albert Camus



CAGNES SUR MER

EXPOSITION BIJOUX D’EUROPE !

FINO AL 31 MARZO 2023

Musée du Bijou Contemporain - Espace Solidor

Place du Château - Haut de Cagnes



MEETING HIPPIQUE D’HIVER 2022-2023, COMPETIZIONE SPORTIVA

DAL 2 DICEMBRE 2022 A 12 MARZO 2023

ogni giorno.

Hippodrome de la Côte d'Azur

2 boulevard Kennedy



PROGRAMMATION CASINO TERRAZUR, SPETTACOLO

FINO AL 7 APRILE 2023

CABARET - CLARA MORGANE

20/01/2023 - 20:00 à 22:00 - THE BEATLES FACTORY

03/02/2023 - 20:00 à 22:00 - CHIMENE BADI - CHANTE PIAF

31/03/2023 - 20:00 à 22:30 - PULSE

07/04/2023 - 20:00 à 22:00 - ZIZE - LA FAMILLE, MAMMA MIA !!!

Casino Terrazur

421 avenue de la Santoline

Polygone Riviera



CANNES

CONFÉRENCE, TÉMOIGNAGE CANNOIS : LE FESTIVAL DU FILM DANS L'ANCIEN PALAIS DES FESTIVALS

1947-1982

Giovedì 8 dicembre 2022 ore 15

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



SPECTACLE, L'ÉCOLE DES FEMMES

Giovedì 8 dicembre 2022 ore 14 e 19,30

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



SPECTACLE, LAURA GHAZAL DANS "ROSÉ PISCINE"

Giovedì 8 dicembre 2022 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



ANIMATION, VISITE GUIDÉE - MERVEILLES DU TOIT DU MONDE. LA DONATION FRANÇOIS PANNIER

Venerdì 9 dicembre 2022 ore 15

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



SPECTACLE, LE PROCESSUS

Par la compagnie du Théâtre de Romette, Johanny Bert

Venerdì 9 dicembre 2022 ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



ANIMATION, VISITE GUIDÉE - ORSTEN GROOM, LIMBE [LE VROI DANS LA NUIT]

Sabato 10 dicembre 2022 ore 15

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



ANIMATION LECTURE D'HISTOIRES

Sabato 10 dicembre 2022 ore 10,30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



ATELIER DE CHANT ORIENTAL

Sabato 10 dicembre 2022 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



CONFÉRENCE, MARCEL PROUST ET SES PEINTRES (1871-1922)

Sabato 10 dicembre 2022 ore 15

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SPECTACLE, DES CHIFFONS ET DES LETTRES

Sabato 10 dicembre 2022 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



SPECTACLE, EMANUEL GAT DANCE - LOVETRAIN2020

Domenica 11 dicembre 2022 ore 18

Palais des festivals et des congrès - Grand auditorium Louis Lumière

1 boulevard de la Croisette



CONCERT DES AVANT-SCÈNES

Domenica 11 dicembre 2022 ore 17

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONCERT, UNE SOIRÉE AVEC LE DUO AZZUREA

Martedì 13 dicembre 2022 ore 19

Église Saint-Georges

29 avenue du Roi Albert 1er



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



SPECTACLE SAISON DES SPECTACLES DU PALAIS DES FESTIVALS 2022/2023

Fino al 30 aprile 2023

https://www.palaisdesfestivals.com/



EXPOSITION, MERVEILLES DU TOIT DU MONDE. LA DONATION FRANÇOIS PANNIER

Fino a domenica 28 m maggio 2022

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

Fino a sabato 3 giugno 2023

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONCERT SAISON DE L'ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES 2022/2023

Fino a giovedì 22 giugno 2023

au jeudi 22 juin 2023

Orchestre national de Cannes

https://www.orchestre-cannes.com/



CARROS

LE DERNIER BANQUET – DÎNER SPECTACLE

Venerdì 9 dicembre 2022

Orari di apertura il venerdì dalle 19:30 alle 22.

Forum Jacques Prévert

1, rue des Oliviers



DE MOTS ET MERVEILLES, SPETTACOLO

Sabato 10 dicembre 2022

Orari di apertura il sabato dalle 9:30 alle 10:30 e dalle 11 alle 12 e dalle 14:30 alle 15:30 e dalle 16 alle 17.

Salle Juliette Gréco

5 bis Boulevard de la Colle Belle



EXPOSITION MERVEILLES DU TOIT DU MONDE. LA DONATION FRANÇOIS PANNIER

Fino a domenica 28 maggio 2023

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

(Fermé les 25 déc. et 1er jan.)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

1946-1982

Fino a sabato 3 giugno 2023

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



LEVENS

MA LETTRE AU PÈRE NOËL

DAL 1°AL 23 DICEMBRE 2022

Orari di apertura ogni giorno .

Place Victor Masseglia



CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES “LES COULEURS DU CIEL”, CONFERENZA

Sabato 10 dicembre 2022

Orari di apertura il sabato dalle 14 alle 16:30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



EXPOSITION “NOËL ET AUTRES FÊTES DE L’HIVER”, ESPOSIZIONE

FINO ALL'11 GENNAIO 2023

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 8 dicembre 2022 ore 14,30

Lunedì 12 dicembre 2022 ore 15,45

Mairie

17 Rue de la République



Visite Guidée: rando-patrimoine, le Boulevard de Garavan

Giovedì 8 dicembre 2022 ore 10

Entrée principale du cimetière du vieux-château, montée du souvenir



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 9 dicembre 2022 ore 10

Lunedì 12 dicembre 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Sabato 10 dicembre 2022 ore 14,30

Martedì 13 dicembre 2022 ore 14,30

Parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Sabato 10 dicembre 2022 ore 10,30

Lunedì 12 dicembre 2022 ore 14,30

quai Napoléon III



Visite guidée : Menton à la Belle Epoque

Martedì 13 dicembre 2022 ore 10

Rendez vous devant l'Office de Tourisme

Palais de l'Europe.

Avenue Boyer



Visite Guidée : Le Jardin du Royal Westminster

Mercoledì 14 dicembre 2022 ore 10,30

1510 Promenade du Soleil



MONACO

Opéra - "Lakmé"

Venerdì 9 dicembre alle 20 e domenica 11 dicembre 2022 alle 15

"Lakmé" di Léo Delibes con Sabine Devieilhe, Fleur Barron, Erminie Blondel, Charlotte Bonnet, Cyrille Dubois, Lionel Lhote, Pierre Doyen, Svetlana Lifar, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo e l'Orchestra filarmonica di Monte-Carlo, diretta da Laurent Campellone, evento a cura dell'Opera di Monte-Carlo

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Charity Event - "Kids Nite Is Back"

Venerdì 9 dicembre 2022, alle 18.30

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Monaco Dance Forum - "The Seven Sins"

Sabato 10 dicembre 2022 alle 19.30

Monaco Dance Forum - L'evento imperdibile della stagione! Per gli appassionati di danza, il solo elenco del cast è da capogiro, poiché questa produzione riunisce sette coreografi di fama mondiale. Ognuno di loro ha trasformato un peccato mortale in un pezzo di danza per la Gauthier Dance. Il risultato è un diabolico tableau di sette prime mondiali.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Spettacolo - "Cosmic Tour - Voca People"

Sabato 10 dicembre 2022 alle 20

Dopo una tournée in oltre 40 paesi, con oltre 3 milioni di biglietti venduti, lo spettacolo di fama internazionale torna con una nuova entusiasmante versione. Gli otto alieni di talento di Planet VOCA vi offrono un'esperienza teatrale indimenticabile basata su classici internazionali e su diversi inediti. Combinando comicità, performance vocali, canzoni a cappella e tecniche di beatbox, il pubblico partecipa a uno spettacolo unico pieno di umorismo, meraviglia ed energia.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Teatro - "La Famiglia e l'Orto"

Domenica 11 dicembre 2022 alle 17

Marie e Denis si amano da quarant'anni. E' bellissimo... Ma grazie al figlio Tom, le cose stanno per cambiare. Ha commesso un errore. Una di quelle che possono cambiare i cinquant'anni successivi di una vita. Di Bob Martet, regia di Anne Bourgeois, con Marie-Anne Chazel, Régis Laspalès, Jean-Baptiste Shelmerdine, Emma Gamet e Caroline Maillard.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Monaco Dance Forum - "Swayambhu"

Lunedì 12 dicembre 2022, alle 19.30

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Tutta l'Arte del Cinema - "Les Gens de Dublin"

Martedì 13 dicembre 2022 alle 20

I martedì del cinema "Il film di Natale" - Gente di Dublino (1988) di John Huston. Come la sua eroina, John Huston aveva un segreto ben nascosto: una sottile sensibilità che permea questo film inaspettato e commovente. Organizzato dall'Istituto Audiovisivo di Monaco.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Screening - "Christmas Tales"

Mercoledì 14 dicembre 2022, alle 16

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



Monaco Dance Forum - "Igra (Jeux)"

Mercoledì 14 dicembre 2022 alle 19.30

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



MONACO ON STAGE - 100 anni di concerti a Monaco

Fino a sabato 31 dicembre 2022, dalle 13 alle 19,

Chi non ha mai sognato di addentrarsi nelle quinte di un sala da concerti? Questa l'esperienza che propone questa mostra, dando modo ai visitatori di passare dall'altra parte dello specchio.

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile"

Fino a sabato 31 dicembre 2022, Museo di Antropologia Preistorica

La mostra temporanea "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile", invita il pubblico a scoprire collezioni inedite e originali conservate, talvolta da più di cent'anni, dal Museo di Antropologia preistorica di Monaco.

Da mercoledì 1 giugno a sabato 31 dicembre 2022

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition - "Mission Polaire"

Fino sabato 31 dicembre 2022

Un tour in 5 tappe ti porterà in missione polare come reporter! Un viaggio immersivo per conoscere meglio queste terre lontane e misteriose.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

EN LIVE- MARIE-PIERRE GENOVESE & SOPHIE RAYNAUD, DANZA

Da giovedì 8 a sabato 10 dicembre 2022.

Giovedì - ore 20.30

Venerdì - ore 20.30

Sabato - ore 17.30 e 20.30.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



LAURENT BARAT – HUMOUR

Giovedì 8 dicembre 2022

Orari di apertura alle 19.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



AFTERWORK – L’ARTISTIQUE #1, CONCERTO

Giovedì 8 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19.

L'Artistique

27 Boulevard Dubouchage



JE LÂCHE PRISE POUR DE BON ! – VANESSA BEAUDOIN

Giovedì 8 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



NICE JAZZ SESSIONS – BEN (L’ONCLE SOUL) + MEY “LOST & FOUND”, CONCERTO

Venerdì 9 dicembre 2022.

Dieci anni fa usciva il primo album di Ben L'Oncle Soul. Ha rivelato l'attitudine dell'anima di questa straordinaria cantante venuta dal nulla - o, più precisamente, dalle Beaux-Arts di Tours.

Da allora, la sua voce dorata ha trasportato centinaia di sale da concerto in Francia e nel mondo. Ma non parlate più di zio Soul. Oggi è solo Ben, e non il personaggio che ha creato per sé all'inizio. "Dopo aver costruito un rapporto molto forte con il mio pubblico, ho pensato che finalmente potevamo darci del tu e passare a qualcosa di più diretto", spiega. Ben, il diminutivo di sempre. Semplice, ovvio... e senza gli echi nostalgici di uno zio, per quanto animato!

Théâtre Lino Ventura

168 boulevard de l'Ariane



NORDINE GANZO – VIOLET, TEATRO

Venerdì 9 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



FESTIVAL C’EST PAS CLASSIQUE, FESTIVAL

Dal venerdì 9 a domenica 11 dicembre 2022.

Palais Acropolis

1 Esplanade Kennedy



FLASHBACK, SPETTACOLO

Venerdì 9 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 16 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 14 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 20 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 21 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 27 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 3 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 10 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 24 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 4 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 10 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 18 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 24 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 1° aprile 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 22 aprile 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 5 maggio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 13 maggio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Spingete le porte del cabaret e scoprite uno spettacolo originale, creato appositamente per il Ruhl.

Con le sue voci soavi, le sue coreografie spesso ammalianti e talvolta selvagge, i suoi numeri aerei unici e i superbi effetti di luce dei magnifici artisti, Flashback provocherà una vasta gamma di emozioni. Ma perché chiamare questo spettacolo Flashback? È una sorpresa da scoprire!

Cabaret du Casino Ruhl

1 Promenade des Anglais



L’IMPROMPTU DE VERSAILLES #2, TEATRO

Dal sabato 10 a domenica 11 dicembre 2022

Orari di rappresentazione il sabato alle 21. Il domenica alle 17.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



CAFÉ JAZZ #1, CONCERTO

Sabato 10 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 11.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



DIEGO ORIGLIA & JEAN-LUC DANA – RECORDING SESSION, CONCERTO

Domenica 11 dicembre 2022

Orari di apertura alle 16.

Composizioni che vagano da uno stile all'altro, da un linguaggio all'altro, sempre con la poesia, l'amore per la vita e un innato senso di condivisione come filo conduttore.

Dal suo primo album pubblicato nel 1999 e presentato al Cimiez Jazz Festival, Diego Origlia, autore e compositore, distilla un repertorio di canzoni che mescolano musica latina, jazz e blues. Con Jean Luc Danna, batterista, bassista e polistrumentista, propongono una musica festosa e profonda, dove il testo si mescola all'improvvisazione in un costante invito alla danza.

La loro esibizione al Théâtre de la Libé sarà un'occasione intima per registrare il frutto di una preziosa collaborazione artistica e umana di oltre vent'anni.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



BONIS – L. BOULANGER – C. SCHUMANN, CONCERTO

Lunedì 12 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Mel Bonis Quartetto per pianoforte e orchestra n. 2 in re maggiore, op. 124

Lili Boulanger Pezzo senza titolo, Cortège, Notturno

Clara Schumann Trio per pianoforte, violino e violoncello, op. 17

Violon Ve?ra Nova´kova´ - Alto Magali Pre´vot - Violoncelle Ja´n Szaka´l - Piano Olga Monakh

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



ERA – THE LIVE EXPERIENCE, SPETTACOLO

Martedì 13 dicembre 2022

Orari di rappresentazione il martedì alle 20.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



UNE HISTOIRE DE L’OPÉRETTE, CONFERENZA

Martedì 13 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 18.

Benoît Duteurtre, scrittore e specialista di operette

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



BULLE, UNE ODYSSÉE – CIE BAL, TEATRO

Mercoledì 14 dicembre 2022 alle 15.

Espace Laure Ecard

50, boulevard Saint-Roch



JAMAIS DORMIR, TEATRO

Da mercoledì 14 a sabato 17 dicembre 2022

Orari di rappresentazione il mercoledì, giovedì e venerdì alle 20. Il sabato alle 11 e alle 15.

Franciscains - Ancienne Église des franciscains

Place Saint-François



LE CRIME DU LORIENT-QUIMPER, TEATRO

FINO AL 17 DICEMBRE 2022

Orari di rappresentazione il sabato alle 19.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



OTHELLO, TEATRO

Fino a venerdì 9 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Otello è la storia della vita del Moro di Venezia, amante dell'onore, che offre la sua fiducia al più ingannevole degli esseri, Iago. Alla fine, perde l'orientamento e cade nella barbarie.

L'iconica opera di Shakespeare su un uomo che si confronta con i propri demoni.

La Cuisine

Route de Grenoble



CINÉ-MARDIS – PROGRAMME D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022, PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

FINO A 13 DICEMBRE 2022

31 rue Louis de Coppet



EXPOSITION : BLITZ ORIGINES

FINO AL 23 DICEMBRE 2022

ogni giorno

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



VILLAGGIO DI NATALE, FESTA TRADIZIONALE

FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Animazioni, chalet di artigiani, idee per regali, spettacoli : tutto per vivere momenti indimenticabili in famiglia o tra amici!

Place Masséna

06000 Nice



LES ATELIERS FAMILLE

FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Atelier Le Petit Pan de Mur Jaune

3 rue Saint-Joseph



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



JEAN-LUC VERNA – VOUS N’ÊTES PAS UN PEU BEAUCOUP MAQUILLÉ ? – NON. ESPOSIZIONE

FINO AL 07 GENNAIO 2023

Espace à vendre

10 rue Assalit



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON, LES HOMMES N’ONT JAMAIS TORT! - TEATRO

FINO AL 15 GENNAIO 2023

Orari di rappresentazione il giovedì, venerdì e sabato alle 19:30. Il domenica alle 16.

Tranne il 24, 25 e 31 dicembre.

Se avete una relazione... Rimarrai così! Se siete single... Godetevela, non durerà!

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



EXPOSITION – “ON SE RETROUVE CHEZ TOI” D’AGNÈS THURNAUER

FINO AL 01 FEBBRAIO 2023

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION : VINCENT MUNIER – LES 3 PÔLES

FINO AL 15 GENNAIO 2023

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION HOKUSAI – VOYAGE AU PIED DU MONT FUJI

FINO AL 29 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas



EXPOSITION – “ON SE RETROUVE CHEZ TOI” D’AGNÈS THURNAUER

FINO AL 1° FEBBRAIO 2023

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



L’OR ET LA POURPRE, EXPOSITION

FINO AL 12 MARZO 2023

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



RENE KOPELMAN – MODÈLES MARINS. DESSINER LA RÉGÉNÉRATION, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 APRILE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



DEVENIR FLEUR. COSMOGONIES II, ESPOSIZIONE

Fino al 30 aprile 2023

Chiuso il lunedì.

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 11.00 alle 18.00.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



SAINT JEAN CAP FERRAT

SOIRÉE VIENNOISE À LA VILLA, SPETTACOLO

Venerdì 9 dicembre 2022 alle 19:30.

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



FÊTE FORAINE

DAL 10 DICEMBRE 2022 A 08 GENNAIO 2023

Place du Centenaire

3 avenue Jean Mermoz



LA PETITE FABRIQUE – PETITS BONSHOMMES DE NOËL

Mercoledì 14 dicembre 2022 alle 14:30.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



VENCE

CONFÉRENCES – UNIVERSITÉ DANS LA VIE DU PAYS VENÇOIS

FINO AL 30 GIUGNO 2023

Cycle de conférences vendredi à 15h00

16 Décembre 2022 - « Les « Belles au bois tissé » où une histoire de guitares » par Arnaud LEGRAND

6 Janvier 2023 - « 1388, Nice quitte la Provence » par Jean-Louis REPPERT

20 janvier 2023 - « Le Paris des écrivains Américains 1919-1939) » Par Ralf SCHOR

3 février 2023 - « Les mécanismes énergétiques et atmosphériques du climat de notre planète » Par Pierre CARREGA

10 février 2023 - «Françoise HARDY » Par Jean-Sylvain CABOT

3 mars 2023 - « à préciser » Par Jean MASCLE

17 mars 2023 - « à préciser » par Yves UGHES

31 mars 2023 - « Scandales à Orsay, où l’image de la femme dans l’art du XIX)° siècle » Par Agnès ABITBOL-DUMARTIN

7 avril 2023 - « Voyage en terre Olmèque » sur la civilisation mère de l’aire mésoaméricaine Par Eneko SAINT ANDRE

14 avril 2023 - "La France et l’Italie fasciste de 1922 à 1939" par Jérémie GUEDG

5 mai 2023 - « Ornements et décors des résidences aristocratiques à l’époque baroque » Par Jean Loup FONTANA

12 mai 2023 - « Jean GIONO et « sa » Provence» par Marc CHAIX

26 mai 2023 - « à préciser » Par Anne BROGINI

Salle de la Médiathèque Municipale Elise et Célestin Freinet

228 avenue du Colonère Méyère



VILLEFRANCHE-SUR-MER

CONFERENZE “LES MARDIS DE LA CITADELLE”

FINO ALL'11 APRILE 2023

Convegni con temi diversi.

Auditorium de la Citadelle

place Emmanuel Philibert