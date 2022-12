Kristian ci attende al Centre Leclerc di Grasse

L’occasione per incontrare il vignettista Kristian questa volta c’é.

Fino al 31 dicembre per incontrare il disegnatore, le cui produzioni spesso trovano spazio sul nostro giornale, è sufficiente recarsi al centre Leclerc di Cagnes sur Mer.

Sarà possibile ammirare le sue vignette, fare due chiacchiere e farsi autografare libri e poster.

Chi conosce Kristian non si stupisce per il luogo prescelto: ama “creare” nuovi luoghi di cultura più che usufruire quelli esistenti: un modo per “portarsi avanti” o, se si preferisce, incontrare le persone in luoghi spesso inusuali come, appunto, un centro commerciale.

La cultura che “va incontro” e si lascia coinvolgere.