Calcio femminile: Italia-Brasile

Italia in ko

Il Brasile, tuttavia, ha vinto le ultime nove partite segnando 33 gol un buon risultato quando invece ne ha subiti solo 3 in porta. Dunque facile che l'Italia ha dovuto vedersela con una squadra molto pericolosa. Inoltre le nostre ragazze erano anche prive della difesa e anche quello ha fatto la sua parte. Questa prima amichevole, porterà la Nazionale al Mondiale in Australia e Nuova Zelanda di Marassi, dove le ragazze dell'Italia dopo ben 17 anni finisce in ko. Quindi per la squadra del Brasile è festa.

La partita Italia-Brasile

E' un inizio dove l’Italia comincia a dominare subito in campo da gioco con la palla, dove in questo primo tempo, la calciatrice Laura Giuliani regala qualche minuto di spavento. Le ragazze del Brasile, si vedono affiatate, ma Laura Giuliani riesce a salvare il risultato parando in tempo con un riflesso che alza sopra la traversa il colpo di testa ravvicinato di Geyse Ferreira. Passa qualche minuto, e ci prova anche Kerolin Nicoli che però non conclude nulla, in seguito l'Italia tenta di far qualcosa con la giocatrice Valentina Giacinti, che non sa sfruttare l'occasione nel momento in cui ha il pallone sui piedi che si ritrova a duellare con Leticia Izidoro la quale è brava a respingere di piede. Finisce così il primo tempo, senza che entrambe le squadre abbiano concluso un gol.

Il secondo tempo Italia-Brasile

Tutto però succede alla ripresa del secondo tempo, dove la difesa italiana non riesce a parare il tiro dal mezzo dell’area di rigore della Brasiliana Adriana Leal da Silva. Nel frattempo l'allenatrice Milena Bertolini, usa la formazione 3-5-2 ma Adriana Leal Da Silva è talmente veloce a cogliere la sua occasione che segna subito il gol della vittoria con un tiro eccezionale e preciso a mezza altezza. Per l’Italia la partita si fa dura e difficile, Kerolin Nicoli Israel Ferraz che costringe Francesca Durante ad una gran parata dal tiro dalla distanza, mentre poi ci prova anche la giocatrice Tainara De Souza da Silva che sfiora il raddoppio con un colpo di testa ma che finisce fuori. La partita termina con 1-0 per il Brasile che festeggia la sua vittoria.

Le parole del tecnico Milena Bartolini dopo la partita Italia-Brasile

Dopo la delusione del ko l'allenatrice Milena Bertolini, ha dichiarato a sue parole con un sorriso la sconfitta contro il Brasile. Infatti il tecnico della nazionale italiana femminile, commenta così: “ In questa sfida, sicuramente abbiamo affrontato una squadra molto forte come quella del Brasile, ma nello stesso tempo sono anche soddisfatta della prestazione delle mie ragazze che oltretutto si sono anche dimostrate coraggiose e brave. Nonostante tutto hanno giocato una gara eccezionale, ammetto sia mancato qualcosa in attacco, forse occorreva un di più sulla fase offensiva ma la squadra del Brasile è troppo forte e ci siamo trovati in difficoltà. Adesso ci aspetta un anno pieno di lavoro e molto intenso con duri allenamenti poichè avremo molte amichevoli da giocare, ma dobbiamo organizzarci bene per affrontare quelle partite che ci aiuteranno a crescere soprattutto di livello. Poi ai Mondiali ci troveremo di fronte delle squadre forti e compatte, dunque se vogliamo alzare il livello e raggiungere dei buoni obiettivi dobbiamo impegnarci. Le mie ragazze devono fare gruppo, stare insieme ed aiutarsi sempre in modo da non aver paura ad affrontare le altre squadre più grandi di noi"- ha concluso il tecnico della nazionale italiana femminile Milena Bartolini.