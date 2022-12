Domani la sentenza sulla strage della Promenade des Anglais

Iniziato lo scorso 5 settembre, il processo di primo grado sulla strage perpetrata nel 2016 sulla Promenade des Anglais di Nizza giungerà domani a sentenza.

Un processo che non ha avuto un rilevante interesse mediatico, anche perché privo dell’autore della strage, ucciso per fermarne la folle corsa la sera del 14 luglio poco dopo lo spettacolo pirotecnico che aveva chiuso i festeggiamenti per la festa nazionale francese.