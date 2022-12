Inaugurato il Presepe di Saint Charles di Monte Carlo, una opera d'arte da visitare

Preceduta dalla Santa Messa in lingua italiana, la tradizionale inaugurazione del presepe, a cui ha fatto seguito il recital concerto diretto dal maestro Andrea Albertini, hanno regalato profonde emozioni al numeroso pubblico intervenuto domenica 4 dicembre alle 18,30 nella chiesa di Saint Charles di Monte Carlo, permettendo a tutti di calarsi nello spirito del Natale.

Il Presepe, a cura dell' Associazione Dante Alighieri Monaco con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia, è stato realizzato come ormai tradizione dal Consigliere Federico Soffici, il quale come ogni anno ha saputo infondere nella sua creazione tradizione ed originalità, dando luogo ad una realizzazione per quanto possibile sempre nuova e suggestiva. Dopo la visita e la benedizione del presepe, , la serata natalizia si è conclusa con il concerto “Magnificat Anima Mea” diretto da Andrea Albertini nel quale l'esecuzione musicale e i testi dei grandi poeti si sono alternati accrescendone l'intensità. Così agli eterni versi di Dante Alighieri, Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti, Guido Gozzano, Salvatore Quasimodo, Luigi Pirandello, Elena Bono, David Maria Turoldo ed altri autori, recitati da Grazia Soffici, presidente dell' Associazione Dante Alighieri Monaco, hanno fatto da contrappunto le musiche di compositori quali Astor Piazzolla, Giuseppe Verdi, Georg Friedrich Handel, Pietro Mascagni eseguite da Andrea Albertini al pianoforte, Livia Rotondi al violoncello, Alessandra Masoero al flauto e dal soprano Linda Campanella. L'articolato programma e la vivida capacità espressiva del presepe, ci hanno riportato dunque al tema della natività, della venuta in terra di Gesù Cristo, immergendoci, proprio come recitava il testo del programma “nell'emozione del mistero del Natale, che è sicuramente mistero della fede, ma anche, in chiave più laica, simbolo di una nuova speranza per il mondo”. Suggeriamo a tutti di non mancare la visita al Presepe di Saint Charles, risultato di una notevole maestria artigianale, che si trova nella navata laterale destra della chiesa monegasca ed è visitabile fino alla metà del mese di Gennaio