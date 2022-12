Non è Natale senza un buon piatto di pasta fresca fatta in casa!

Mancano ormai pochi giorni a Natale e nelle nostre case c'è voglia di convivialità. Il Natale, infatti, è una festività che si festeggia intorno ad un tavolo con le persone a cui si vuole più bene e dove si serviranno i tipici piatti della tradizione. Anche quest'anno Pasta Fresca Morena propone una fantastica scelta di prodotti freschi e genuini, tra cui Ravioli di Carne e Verdura, Ravioli di Borragine, Cappelletti e Tortelloni di Ricotta e Spinaci, Pansotti al paté de foie gras e funghi, Pansotti ai gamberetti, Ravioli pulled pork con cipolla caramellata (arrosto di maiale in crosta di miele con cipolla caramellata), Tortelloni al nero di seppia con una cremosa crema al salmone affumicato e condimenti da abbinare ai primi di pasta fresca, come il sugo ai funghi, alla bolognese, alla pizzaiola, al pesto ed alla salsa di noci, il tutto a prezzi scontati.

Su ordinazione potrai scoprire altre prelibatezze e portare in tavola prodotti freschi e pronti in pochi minuti. Il pastificio Pasta Fresca Morena garantisce anche un servizio di consegna a domicilio dei suoi prodotti migliori. Formati di pasta fresca diversi, sempre genuini perché preparati da mani esperte con materie prime di alta qualità.

Se non hai tempo per uscire e non vuoi rinunciare ai sapori della tradizione con primi a base di pasta fresca, contatta il pastificio al 0184 33461 specificando il formato e la quantità.

Il servizio di consegna a domicilio è gratuito in ambito cittadino e zone limitrofe.





Per ulteriori informazioni visita il sito: www.pastafrescamorena.it/ o la pagina Facebook.

Nella gallery i prodotti migliori dell'azienda.