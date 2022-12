Per Natale “regaliamo Nizza” (Foto)

Un’idea per i “pensierini” di Natale, offrire Nizza in regalo: é quanto propongono 32 tra artigiani e contadini con 250 prodotti di stagione.

Le loro produzioni sono messe in vendita a Le Goût de Nice che offre, su due piani e 150 m², un viaggio nei tre territori della Métropole Nice Côte d'Azur: costa, arrière pays e montagna.

Cioccolato, miele, torrone, marmellata, biscotti e tanti altri prodotti sono a disposizione anche per comporre cesti gourmet adatti ai gusti e …al budget.

Si tratta di prodotti 100 % locali.

I negozi Le Goût de Nice si trovano in Avenue Jean Jaures 34 e al Centro commerciale Nicetoile, primo sottosuolo, in Avenue Jean Médecin 30.

Le proposte :

Bougies de l’avent Bouòni Calèna

La Chaise Bleue

La skyline Ville de Nice

Nos livres à offrir

Les savons de Bulles d’Ysae

Les pochettes French Riviera Girls

La collection #ILoveNice

Les mugs en céramique d’Eve Schneider

Collection paysage Ville de Nice

Tabliers mots niçois

La bouteille et le porte-cuillère Nice



Un’altra ottima idea é quella di regalare delle visite guidate alla città di Nizza: un momento privilegiato di scoperta del patrimonio in compagnia di una guida turistica.

I biglietti da offrire per visite ai siti storici o passeggiate nel patrimonio sono disponibili anche online!



"Le Goût de Nice – secrets et saveurs du pays" promuove non solo prodotti agricoli e artigianali locali, aperto su iniziativa della città di Nizza e della Métropole, le Goût de Nice è una vetrina e un punto vendita di una vasta selezione di produttori della Costa e dell’entroterra.