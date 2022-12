Strage di Nizza: tutti condannati!

Tutti condannati gli imputati del processo di primo grado che si è concluso a Parigi presso il Tribunale che giudica i reati terroristici.

In alcuni casi la corte è andata al di là delle stesse richieste del Pubblico Ministero.

Si conclude così il processo per giudicare quanti erano imputati di aver fiancheggiato, anche se in modi diversi, il tunisino Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, che era alla guida del camion bianco che provocò la strage, abbattuto dalle forze di polizia davanti al Palais de la Méditerranée.



Queste le condanne

Mohamed Ghraieb , nato nel 1976 in Tunisia - Condannato a 18 anni di reclusione criminale

Era accusato di aver preso parte alla ricerca del camion bianco e di averlo “collaudato”, cinque giorni prima della strage, viaggiando a bordo del mezzo a fianco di Mohamed Lahouaiej-Bouhlel.



Chokri Chafroud , nato nel 1979 in Tunisia - Condannato a 18 anni di reclusione criminale

Arrestato tre giorni dopo la strage era accusato di partecipazione ad organizzazione terroristica e di aver viaggiato a bordo del camion alcuni giorni prima della strage.



Ramzi Arefa , nizzardo di nazionalità franco-tunisina, nato nel 1994 – Condannato a 12 anni di reclusione

Ha risposto di diverse imputazioni tra le quali aver fatto partecipato partecipando all’organizzazione dell’attentato, di aver cercato le armi, di aver fornito la pistola automatica trovata sul camion e di aver detenuto in casa un kalashnikov.



Artan Henaj nato nel 1970 in Albania – Condannato a 8 anni di reclusione oltre all’interdizione definitiva all’ingresso in Francia.

Era accusato di aver cercato delle armi su richiesta dell’autore della strage e di averne fornite due (la pistola e il kalashnikov) a Ramzi Arefa.



Enkeledja Zace , nata in Albania nel 1974 – Condannata a 5 anni di detenzione di cui due con la condizionale

Compagna di Artan Henaj, era accusata di essere stata presente alla consegna delle armi. Chiamata a rispondere delle medesime imputazioni del suo compagno.



Maksim Celaj , nato in Albania nel 1992 – Condannato a 3 anni di detenzione oltre all’interdizione definitiva all’ingresso in Francia.

Era accusato di aver preso parte, assieme con Artan Henaj, Endri Elezi e Adriatik Elezi (deceduto) alla preparazione delle armi e di aver detenuto il kalashnikov ceduto a Ramzi Arefa.



Endri Elezi , nato in Albania nel 1993 - Condannato a 3 anni di detenzione oltre all’interdizione definitiva all’ingresso in Francia.

Arrestato in Italia da dove era stato estradato in Francia era accusato della detenzione di armi da guerra, in particolare della pistola semiautomatica e del kalashnikov. Della stessa imputazione era pure accusato il cugino Adriatik Elezi deceduto nel 2018.



Brahim Tritrou , nato in Tunisia nel 1985 – Condannato a 2 anni di detenzione oltre all’interdizione definitiva all’ingresso in Francia.

Era accusato di aver agito da tramite per la fornitura delle armi tra Ramzi Arefa e Artan Henaj. Giudicato in contumacia.

Ora le parti hanno dieci giorni per decidere se ricorrere in appello o rendere definitiva la sentenza.



Questa la reazione di Christian Estrosi, sindaco di Nizza.

"Anche se questo processo ha contribuito al riconoscimento della verità che è dovuta a tutte le vittime e alle loro famiglie, mi rendo conto che nulla allevierà l'immensità della sofferenza di coloro che hanno perso, in quella notte di orrore, una persona cara.

Sebbene rimanga la questione degli interessi civili e del riconoscimento di parti civili per alcune vittime, giustizia è stata fatta e sono state inflitte pesanti condanne.

La città di Nizza e tutti i cittadini di Nizza, che rimarranno per sempre segnati da questa tragedia, salutano lo svolgimento di questo storico processo, il lavoro degli investigatori, quello dei magistrati della Corte e della Procura, nonché la dignità delle parti civili.

Per sempre, Nizza, l'ultima città ad aver aderito alla nazione francese, rimarrà segnata da questo attacco e dal terribile dolore che ha inflitto alle vittime, in quella sera della festa nazionale del 14 luglio 2016".