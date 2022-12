Mondiali di calcio: puniti due locali di Cours Saleya che non avrebbero rispettato le ordinanze

Ieri sera, mercoledì 14 dicembre, in occasione della semifinale dei Mondiali di calcio tra la nazionale francese e quella marocchina, molti bar e ristoranti si sono organizzati per permettere ai propri clienti di seguire la partita.

La Prefettura delle Alpi Marittime aveva impartito precise direttive ai pubblici esercizi perché non vi fossero schermi televisivi rivolti verso l’esterno, con la finalità di evitare assembramenti potenzialmente pericolosi.

La stragrande maggioranza degli esercenti, ha commentato il comune di Nizza, ha dimostrato massima responsabilità e attenzione per consentire che la serata potesse scorrere in un’atmosfera sportiva.

“Purtroppo, ha dichiarato Christian Estrosi, con la Prefettura, abbiamo preso atto del comportamento di due esercizi situati in Cours Saleya che non hanno rispettato l’ordinanza prefettizia e le norme in vigore ed hanno installato schermi e dehors sullo spazio pubblico, senza alcuna richiesta o autorizzazione preventiva”.

Comportamento definito inaccettabile che ha dato luogo a raduni non autorizzati e ha portato ad eccessi.