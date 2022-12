Valli Roya e Bévéra, un brutto anno anche per gli ulivi

Le vallate dell’arrière pays sono in crisi: la produzione di olive , quest’anno, è crollata.

Pochi prodotti, anche non di eccelsa qualità, con effetti negativi su tutta la filiera che dall’olivo trae indubbi benefici economici.

La siccità, il caldo abnorme in primavera e le difficoltà dovute alla disposizione degli uliveti hanno creato un mix che rasenta il disastro nelle Valli Roya e Bévéra, con produzioni ridotte ad un quinto di quelle registrate nel 2020, peraltro annata eccezionale, e, in alcuni casi, ridotte addirittura dell’80 per cento.

Le olive, poi, non sono da medaglia d’oro: quelle che sono sopravvissute alla “mosca” che le ha attaccate durante l’estate sono piccoline, con una produzione scarsa e non di qualità.

Anche la pasta e la tapenade soffrono di questa condizione.

Il 2022, insomma, si rivela un anno nero per olive e olio extra vergine di produzione locale e, avendo annusato l’aria, molti olivicoltori sono corsi ai ripari cercando di adeguare le produzioni e facendo tesoro del comportamento di nonni e bisnonni: così il terreno viene utilizzato anche per contemporanei altri scopi, quale il pascolo o la produzione di erbe officinali o di piccoli frutti con ricche produzioni di marmellate che prendono il posto, nella catena di produzione, della tapenade.

Ora si spera nel 2023, nella neve invernale che consenta alle falde di recuperare e alla pioggia in primavera: la morfologia del terreno consente, infatti, pochi altri interventi.

Non prevale, comunque, la depressione fra gli olivicoltori: “Un anno nero ci può stare…”.

Già, ma le modifiche climatiche non consentono di essere ottimisti.