Vaquer, un'azienda di profumi d’ambiente dell'estremo ponente ligure, con una storia in continua evoluzione

Profumare i propri interni è ormai una pratica diffusa, incentrata sul benessere e sul piacere di stare in un ambiente rilassante. I profumatori per ambienti sono i complementi di arredo che non possono mancare all’interno di un’abitazione e non solo. Disponibili in commercio in numerose varianti, rappresentano la soluzione ideale per rendere accoglienti e confortevoli piccoli e grandi spazi. Una delle aziende che maggiormente ha compreso il valore di questi oggetti, evolvendosi e concentrandosi sul mercato delle fragranze, è sicuramente la società Vaquer di Camporosso.

Fondata nel 1993, inizialmente, ha iniziato a realizzare oggetti, in maniera del tutto artigianale, in gesso ceramico, creando i soggetti e gli stampi in gomma siliconica. Dal 2008 ha aggiunto alla sua produzione l'oggettistica profuma ambiente, con la realizzazione di fragranze speciali dedicate a vari settori. Gli studi attuati dal laboratorio chimico dell'azienda hanno contribuito ad accrescere la condizione di benessere all’interno degli ambienti puntando sulla valenza estetica dei profumatori, sulla loro funzionalità, sulla praticità e velocità di diffusione e sul benessere psico-fisico creato dalle varie fragranze.

“Negli ultimi anni – ha spiegato Efisio Vaquer, titolare dell'azienda - abbiamo dovuto affrontare il cambiamento costante e veloce del contesto in cui operiamo per effetto della digitalizzazione, dell’attenzione alla sostenibilità e, non da ultimo, della crisi pandemica, riscontrando l’esigenza di evolverci, adottando strumenti di management funzionali a garantendo una risposta adeguata a tutte le sollecitazioni, interne ed esterne.

L’azienda ha fin dall'inizio puntato molto sulla lavorazione artigianale, che garantisce una produzione di qualità eccellente. Inoltre, la produzione si è sempre rivolta ad una gestione sostenibile e responsabile dei rifiuti generati nei processi di produzione, evitando l’emissione di sostanze nocive.

Dal 2008 ad oggi, si è evoluta ulteriormente, avviando un e-commerce ufficiale, affrontando il periodo di emergenza sanitaria, lanciando una degli igienizzanti e di recente ha anche creato una nuova linea cosmetica per il corpo, formulata con prodotti assolutamente naturali e realizzato del bioetanolo profumato per stufe, che rappresenta una novità assoluta per il mercato italiano. Se mi si chiede a cosa sia dovuta la nostra evoluzione, la risposta si traduce nella costante ricerca di novità”.

L'azienda Vaquer è in via Braie, 232 a Camporosso.

Per ulteriori informazioni sui prodotti vi consigliamo di chiamare ai numeri 0184 842639 – 389 5564703, oppure di visitare il Sito o la pagina Facebook.