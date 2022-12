Riapre a Nizza l'Anantara Plaza Nice Hotel: cinque stelle di gran lusso! (Foto)

L’Hotel simbolo della Belle Époque, imponente con vista sulla Baia di Nizza e sui Jardin Albert Ier, cinque stelle, lusso e ricercatezza, ha riaperto le porte al turismo d’élite.

Dopo quattro anni di lavori intensi, l'Anantara Plaza Nice Hotel che si trova in Avenue de Verdon si presenta in tutto il suo sfarzo: l’obiettivo è quello di contribuire, assieme col Negresco, a dare spazio ed ospitalità ad una fetta di clientela che, per turismo o per congressi, cerca ambienti dove sfarzo e ricchezza sono all’ordine del giorno e costituiscono la quotidianità.

Le stanze sono 151, tra cui 38 suite che sono state distribuite su tutti i piani di un fabbricato che, sul tetto, propone una terrazza con un ristorante di 230 metri quadrati, con le vetrate che possono essere rimosse ed inoltre spazi per un bar sotto il pergolato, per eventi e per consentire momenti di relax.

Le stanze offrono vista sul mare e sulla città e i servizi sono all’altezza dell’hotel, affidati a uno staff di 150 dipendenti che, nell’alta stagione, diventano 200.

L’Hotel Plaza, che un tempo si è anche chiamato Hôtel de France, è diventato ora l'Anantara Plaza Nice Hotel ed è di proprietà del gruppo thailandese Minor.

Le 151 camere e suite dell'hotel sono state tutte recentemente riprogettate e arredate in stile contemporaneo. La loro vasta gamma si compone di camere Deluxe, Premium e Junior Suite, oltre alle Suite che offrono spazi più ampi.

Tra i servizi standard, macchina Espresso con caffè del commercio equo e solidale e capsule riciclate, bollitore, lussuosi prodotti da bagno per lei e per lui e Wi-Fi gratuito

Per i momenti gastronomici l'Anantara Plaza Nice Hotel dispone del ristorante panoramico SEEN by Olivier, con posti all'interno e all'esterno, oltre a un ampio bar all'aperto con un'area in stile anfiteatro. È disponibile anche il servizio in camera 24 ore su 24.

Inoltre, Les Colonnades, bar che serve caviale e frutti di mare con qualche spuntino nizzardo e il "Delici Carnaval", un tè pomeridiano “à la Niçoise”.

Le 151 camere e suite, ispirate all'epoca d'oro della Costa Azzurra, offrono una combinazione di comfort e raffinatezza.

La categoria va dalle Deluxe alle Premium, con un’ampia scelta di panorami e aree esterne. Le famiglie possono scegliere camere comunicanti o una delle numerose Suite. Sono inoltre disponibili camere accessibili agli ospiti con disabilità.





L'Anantara Plaza Nice Hotel dispone di un totale di 800 mq di spazi multifunzionali per meeting ed eventi, che possono essere adattati a qualsiasi occasione, dalle riunioni aziendali di grandi dimensioni a piccoli meeting, da cene private personalizzate a celebrazioni e ricevimenti di nozze sul tetto o lanci di prodotti.

Le sue 6 sale meeting, che vanno da 24 a 309 mq, sono ricche di luce naturale, possono ospitare fino a 300 persone e usufruire di accesso diretto all'esterno, il che le rende perfette per esposizioni del settore automobilistico e conferenze di più giorni.

Ultimo “dettaglio”, il costo: varia da 300 a 3.600 euro in bassa stagione e tra 700 a 7 mila euro in alta stagione.