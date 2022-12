Divano Letto 2 posti, l'arredo salvaspazio

E' innegabile che un Divano sia un elemento di arredo particolarmente utile in molte situazioni. In commercio si trovano divani anche belli ma che esauriscono la loro funzione nella comodità della vita quotidiana. Perchè limitare l'uso del divano con questo quando con poca spesa in più puoi anche avere la possibilità di trasformarlo in un comodo letto matrimoniale?

Il Divano Letto a due posti

Disporre di due posti letto in più, in molte occasioni, può fare la differenza ma certo non per questo puoi ridurre il tuo spazio di vita quotidiana. Non ti puoi permettere di avere sempre un letto pronto per essere utilizzato dai tuoi ospiti? Ti prospettiamo una valida soluzione.

Parliamo del Divano Letto 2 Posti con un ingombro di soli 140 cm. Si tratta di un comodo divano con una particolare attenzione anche al Design oltre che, ovviamente,. alla comodità. Le dimensioni contenute sono possibili grazie al fatto di essere un divano letto alla francese, quindi con una larghezza minore di quella standard.

I francesi sono innamorati di questo tipo di letto la cui larghezza complessiva, nel caso che ti proponiamo, è di soli 140 cm invece che 160 delle misure standard, dotato di un materasso di 120 cm estremamente comodo.

Il comfort è anche aumentato dall'adozione della rete in acciaio invece delle solite doghe, aumentando notevolmente la durata della rete stessa e facilitando l'apertura e la chiusura anche senza aiuto di altre persone.

Molto curata, abbiamo detto, l'estetica con diversi modelli con il medesimo concetto di base anche soprattutto con soluzioni salvaspazio rappresentate dalla base contenitore che ti permette di sfruttare al meglio lo spazio attraverso la possibilità di riporre biancheria e ciò che vuoi nella base stessa.

Tutto in perfetto ordine e praticità di acceso in qualsiasi momento.