Soluzioni indipendenti: a quanto ammonta la superficie acquistata nel mercato immobiliare

Gli ultimi tempi vedono come protagonisti dei cambiamenti in tutto ciò che riguarda il mercato immobiliare in Italia. In particolare, i mesi che abbiamo attraversato di recente indicano una crescita per ciò che concerne la richiesta dei bilocali. L’ultimo periodo è caratterizzato in generale da una ripresa in questo settore, considerando anche il fatto che aumentano sempre di più i nostri connazionali che sono alla ricerca di abitazioni con dimensioni medio-piccole. Nel terzo trimestre dell’anno in corso, ad esempio, la dimensione di case più richiesta è quella che va da 50 a 85 metri quadrati. In relazione alle ville, invece, diminuisce negli ultimi mesi la richiesta di questa tipologia di immobili.

Cala la superficie delle abitazioni acquistate

Chi ha bisogno di una valutazione immobiliare oggettiva ed analitica può prendere in considerazione il servizio offerto dal portale Immobiliovunque.it. Si tratta di un sito che propone di segnalare soltanto gli annunci immobiliari tratti da quelli delle agenzie immobiliari, i veri esperti del settore. È in questo modo che il portale di cui stiamo parlando riesce ad offrire un servizio di qualità.

Così si possono ricavare dei dati molto importanti che ci fanno capire, per esempio, come risulti in calo la superficie media delle abitazioni acquistate. La situazione è uniforme da questo punto di vista in tutto il nostro Paese, anche se il dato è più evidente a Nord e comunque evidenziabile anche al Centro e al Sud.

È una vera e propria tendenza, perché lo confermano anche le principali indagini del settore, che hanno messo l’accento su questo trend. Tra l’altro le indagini sottolineano anche che è diminuita la percentuale di richieste di compravendite per quanto riguarda le soluzioni indipendenti e semindipendenti.

Appare una situazione mutata rispetto a quella che caratterizzava il periodo pre-pandemico. Sicuramente le soluzioni indipendenti, come ville e villette, nei primi sei mesi dell’anno scorso, in quantità sono maggiori.

Tuttavia si ravvisa comunque un calo, perché adesso sembra che gli italiani non stiano più dando molto risalto alla presenza di spazi esterni. Eppure, nel periodo subito dopo la pandemia, la presenza di un balcone, di un terrazzo o di un giardino poteva fare la differenza soprattutto nell’incentivare le compravendite immobiliari.

Il mercato immobiliare delle ville

Ma in che cosa consiste questo calo della superficie immobiliare di cui stiamo parlando? Gli esperti rivelano (per dare un’idea della situazione) che i tagli più richiesti sono quelli tra 101 e 150 metri quadrati. Queste soluzioni costituiscono il 28,3% delle compravendite.

Con il 22,8% si situano invece i tagli compresi tra i 51 e i 100 metri quadrati. Al terzo posto le soluzioni indipendenti tra i 151 e i 200 metri quadrati. Poco gettonate sono, invece, le soluzioni di oltre 200 metri quadrati, ma anche quelle che si situano al di sotto dei 50 metri quadrati.

Il mercato delle ville, comunque, va bene, anche perché, da quello che è emerso dalle analisi, il 78% delle persone acquista una villa per utilizzarla come abitazione principale. Il 10,6% l’acquista soltanto come casa vacanza e l’11,5% è costituito da chi vuole fare investimenti.

Ci sono anche molti di coloro che vogliono trasformare le soluzioni indipendenti come le ville e le villette in strutture ricettive. Chi compra una casa indipendente ha in genere un’età compresa tra i 35 e i 44 anni, rappresentando questa fascia della popolazione più del 31%.

Poi ci sono coloro che hanno tra i 18 e i 34 anni e quegli acquirenti compresi tra i 45 e i 54 anni. Molti si affidano anche ad un mutuo, per poter acquistare una casa indipendente o semindipendente, se la soglia della superficie supera un certo limite.