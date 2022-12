Nizza, le straordinarie immagini “dal confine del mondo” di Vincent Munier (Foto)

Il Musée de la Photographie Charles Nègre ospita, fino al 15 gennaio 2023 , una mostra di Vincent Munier, uno dei più grandi fotografi naturalisti della sua generazione, pluripremiato, presentando una selezione di immagini eccezionali, scattate ai confini della terra.





Amante degli ampi spazi aperti e viaggiatore estremo, Vincent Munier viaggia nei luoghi più selvaggi da oltre 20 anni per riportare immagini incredibili della vita, nel cuore dei deserti di ghiaccio e roccia più aspri. Ispirato alle stampe dei pittori giapponesi e all'arte minimalista, il suo lavoro raffigura l'animale nel cuore del suo ambiente.

Con "Les 3 Pôles", Vincent Munier ci offre una suggestiva immersione nel cuore di queste regioni alla fine del mondo con condizioni estreme con quasi cinquanta fotografie scattate durante spedizioni compiute da solo e senza supporti.





Un viaggio nel bianco ammaliante dell'Artico e dell'Antartide seguendo le tracce di animali mitici come il lupo artico, l'orso polare, il bue muschiato o il pinguino imperatore.



Nel suo ultimo viaggio, che lo ha portato sugli altipiani del Tibet, che ha soprannominato "il terzo polo", il fotografo ha seguito le orme del rarissimo leopardo delle nevi.

L’esploratore ha incontrato anche molti altri animali sulla sua strada, tra cui la volpe tibetana, o il gatto Pallade e branchi di yak selvatici e asini kiang.





La mostra é accompagnata dalla proiezione del film "La Panthère des Neiges", con Sylvain Tesson, co-diretto da Marie Amiguet e Vincent Munier, premiato con il César 2022 come miglior film documentario.



La mostra è prodotta in collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco e il Parco Nazionale del Mercantour, col sostegno del Groupe Gusto Family e dell’Hôtel Beau Rivage

La mostra è aperta fino al 15 gennaio 2023, il Musée de la Photographie Charles Nègre si trova nel Vieux Nice in Place Pierre Gautier 1.