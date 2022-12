“Lou Presepi”, è Natale in Place Rossetti

Lou Presepi fa mostra di sé in Place Rossetti: anche quest’anno è stata rispettata una tradizione particolarmente sentita che rientra nelle tradizionali feste della Calèna, il Natale nizzardo.



Fino al 25 dicembre 2022 dalle 10 alle 20 un presepe di dimensioni naturali, con 17 personaggi, può essere ammirato in Place Rossetti nel Vieux Nice.



Questa tradizione, come molte altre, appartiene all'eredità del popolo di Nizza, ma più in generale all'eredità dei francesi, a prescindere dalle loro confessioni, così come la pittura, la musica e la scultura ispirate dalla Bibbia.