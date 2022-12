Opéra di Nizza: una straordinaria interpretazione di Coppélia fino al 30 dicembre 2022

Dal 22 al 30 dicembre 2022, l’Opéra di Nizza propone "Coppélia”, interpretata dal Ballet Nice Méditerranée sotto la direzione musicale di Léonard Ganvert e con la partecipazione eccezionale dell’Orchestre Philharmonique de Nice.

Coppélia

La storia di Coppélia può essere riassunta in poche parole: una piazza di paese accarezzata dal sole galiziano, giovani innamorati che danzano nella più affascinante noncuranza e Coppélia, una bambola che un vecchio scienziato ha reso abbastanza realistica da provocare la gelosia di una giovane donna in procinto di sposarsi.

Non è necessario aggiungere altro, poiché la storia proposta dal balletto è tanto squisita quanto disarmante. Ma dietro la sua apparente leggerezza, freschezza e innocenza, quest'opera, presentata ininterrottamente da più di centocinquant'anni, è tuttavia un capolavoro del repertorio delle più grandi compagnie.

Coppélia è una delle poche creazioni del diciannovesimo secolo che sono giunte fino a noi senza interruzioni e senza grandi modifiche. Il suo vigore e la sua longevità sono quasi miracolosi.

Il balletto sapientemente dosato ha tutti gli ingredienti per il successo. In primo luogo, si nota l'equilibrio che mostra tra pantomima, danza e musica di Léo Delibes.

Lo spettacolo non valorizza un singolo personaggio ma un intero gruppo di danzatori che, sul palco, mostrano complicità ed entusiasmo comunicativo.

La piazza del paese, luogo di ritrovo per eccellenza, riacquista la sua centralità e fa di Coppélia un appello contro l'isolamento: in altre parole, uno schiaffo in faccia alla ballerina eterea del diciannovesimo secolo.

L'intera interpretazione invita al piacere di stare insieme, soprattutto attraverso danze colorate che prese in prestito dal folklore mitteleuropeo.

Decisamente positiva, l'opera tiene a distanza di sicurezza il racconto di E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann, che ha ispirato Charles Nuitter e Arthur Saint-Léon.

Se il racconto originale immerge in un universo oscuro che risveglia i traumi dell'infanzia, la versione di Saint-Léon elimina ogni manicheismo o fonte di ansia ed offre uno spettacolo di infallibile ottimismo.





Chorégraphie Eric Vu An

Musique Léo Delibes

Direction musicale Léonard Ganvert

Orchestre Philharmonique de Nice

Ballet Nice Méditerranée



Lo spettacolo é in programma , all’Opéra di Nizza, con i seguenti orari:

22 dicembre 2022 ore 20,00

23 dicembre 2022 ore 20,00

24 dicembre 2022 ore 15,00

25 dicembre 2022 ore 16,00

27 dicembre 2022 ore 20,00

28 dicembre 2022 ore 20,00

29 dicembre 2022 ore 20,00

30 dicembre 2022 ore 15,00

Il costo del biglietto varia da 10 a 45 euro.