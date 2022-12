Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Beaulieu sur Mer e dintorni (Foto)

La quotidiana pedalata di Danilo Radaelli ci conduce, a pochi giorni da Natale, alla scoperta di Beaulieu sur Mer in versione “feste di fine anno”.

Proseguendo lungo la strada ecco apparire Saint Jean Cap Ferrat e poi Cap Mala con le sue splendide abitazioni e infine Cap d’Ail.





Beaulieu sur Mer

Di Beaulieu sur Mer tutto é detto citando il suo nome, ormai desueto, in italiano “Belluogo”.

La cittadina ha saputo conservare il suo patrimonio architettonico unico, dimostrazione dei personaggi famosi e delle teste incoronate che vi soggiornarono durante la Belle Époque.

Le sue spiagge circondate da una grande varietà di piante esotiche sottolineano la dolcezza del suo clima.

Un parco con più di cento olivi centenari permette di concederci la bellezza e la pace a due passi dal mare.