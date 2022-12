Come lavorano i dealer in un live casinò o terrestre

Molti credono che chiunque abbia imparato le regole del gioco d'azzardo e a contare velocemente possa diventare un croupier. In realtà, non tutti possono trovare lavoro come croupier in un casinò tradizionale o live casinò. Esiste un'intera lista di requisiti per i candidati, che prima di entrare nella professione del gioco d'azzardo devono seguire una lunga formazione e un tirocinio. Ma lo sforzo è ripagato da stipendi elevati e buone mance.

Compiti e aspetto

Il compito di un croupier è quello di condurre i giochi del live casinò, e ad esso è associato il seguente elenco di compiti:

Posizionare le fiches sul tavolo;

Ricevere le scommesse dai clienti;

Mescolare e distribuire le carte, far girare la roulette;

Controllo sull'osservanza delle regole del gioco;

Determinare i vincitori.

Si presta maggiore attenzione all'aspetto del croupier. I casinò forniscono un'uniforme speciale. Di solito si tratta di pantaloni, camicia e gilet. In alcuni stabilimenti, le croupier indossano abiti da sera. In ogni caso, l'uniforme del dipendente deve essere pulita e stirata prima di uscire per il turno.

L'uniforme è priva di tasche, per evitare che i lavoratori nascondano fiches e denaro.

Gli uomini devono avere capelli corti e mani curate. Requisiti per le donne: bei capelli, trucco leggero, manicure beige o rossa.

Contro della professione

Non basta conoscere i compiti del commerciante. È necessario avere un'idea degli svantaggi di questa professione:

Orario di lavoro difficile: il turno medio dura 12 ore. Le regole consentono pause, ma non più di 10-15 minuti, se non c'è un grande afflusso di visitatori. I fine settimana sono spesso assegnati nei giorni feriali.

Condizioni di stress. Sono noti casi di giocatori sconvolti che hanno lanciato oggetti pesanti contro i dipendenti della sala da gioco.

Danni alla salute. Fumare è una cosa comune per i clienti. È così che si preparano al gioco e si abituano al tavolo. Di conseguenza, i dipendenti sono costretti a respirare costantemente il fumo. C'è un altro fattore distruttivo: la scarsa illuminazione della sala da gioco, a causa della quale la vista si deteriora rapidamente.

La presenza di multe. Il personale della casa da gioco comprende ispettori. Essi controllano l'aspetto dei croupier e le sfumature del lavoro. Anche per la più piccola gaffe, come qualche minuto di ritardo o il colore sbagliato dello smalto, vengono comminate multe. In caso di regolari violazioni delle regole, l'amministrazione della casa da gioco licenzia un dipendente.

I professionisti della professione

Nonostante i contro, questa professione presenta molti vantaggi:

Atmosfera speciale e contingente. L'atmosfera nelle sale da gioco o in un live casinò è lussuosa, gli ospiti sono persone ricche e interessanti, i dipendenti sono cordiali.

è lussuosa, gli ospiti sono persone ricche e interessanti, i dipendenti sono cordiali. Guadagni elevati. Lo stipendio di un professionista spesso supera la media del mercato e i clienti danno buone mance.

Lavoro stabile. Il gioco d'azzardo è un'attività redditizia, quindi i professionisti sono molto richiesti e possono contare su contratti vantaggiosi.

Avanzamento di carriera. Con il tempo, un concessionario può essere promosso a una posizione manageriale e persino a una posizione di supervisione.

Formazione. I dipendenti seguono costantemente corsi aggiuntivi che ne aumentano le qualifiche.

Cosa influenza il croupier nel casinò

Il lavoro del croupier è limitato. Tutte le azioni al tavolo sono eseguite secondo le istruzioni della direzione dell'istituzione e le regole generali del gioco. Il dipendente non può prendere decisioni indipendenti.

C'è la percezione che il croupier influenzi i risultati della rotazione della ruota della roulette e delle carte truccate. Molti ritengono che ciò venga insegnato da dipendenti esperti. Inoltre, alcuni clienti accusano spesso i croupier di imbrogliare quando perdono grandi somme. In realtà, tutto è deciso dal caso: i croupier non commettono mai frodi nei confronti dei visitatori dei live casinò.