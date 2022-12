Cannes, il comune avvia una sottoscrizione per completare il restauro della Chapelle de la Miséricorde (Foto)

La Fondation du Patrimoine e il Municipio di Cannes chiedono donazioni per il restauro dell'altare maggiore della Chapelle de la Miséricorde.

Nell'ambito del "Piano delle Chiese", l’amministrazione comunale ha avviato, lo scorso novembre, importanti operazioni di restauro dell'altare maggiore della Cappella della Miséricorde, situata vicino al mercato di Forville, nel quartiere Le Suquet, culla storica della città .

Viene ora lanciata una sottoscrizione per raccogliere fondi che contribuiranno a finanziare il restauro di quest'opera d'arte, che è un gioiello sconosciuto del patrimonio di Cannes.

Il comune ha avviato, lo scorso novembre, l’intervento per la ristrutturazione della Chapelle de la Miséricorde.

Costruita tra il 1598 e il 1607, è uno degli edifici più antichi della città, é classificata come monumento storico dal 1933: la prima fase del progetto mira a restaurare il notevole altare maggiore in stile barocco in marmi policromi.

Risalente al 1775, l’altare si presenta in uno stato di conservazione molto deteriorato a causa della presenza di sali insiti nell'umidità che ne erodono la struttura, in particolare nella parte anteriore e inferiore.

Il lavoro di ristrutturazione richiede la competenza di tre professionalità: restauratori di sculture, marmisti e scalpellini. L’intervento terminerà nel febbraio 2023. Il costo totale è stimato in 60.500 euro.

La raccolta di fondi è finalizzata all’esecuzione, a partire dal mese di settembre del 2023, della seconda parte dei lavori di conservazione della Cappella della Misericordia, compresa la riparazione del tetto, i rivestimenti interni ed esterni, la falegnameria interna ed esterna.

Inoltre il recupero del cancello d'ingresso in pietra da taglio, la riverniciatura dei rivestimenti interni, l’illuminazione interna e la messa a norma dell'impianto elettrico. La durata di questo progetto è stimata in nove mesi.

Come effettuare la tua donazione?

E' possibile effettuare una donazione tramite: