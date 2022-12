Viaggio tra le collezioni del Musée des Beaux-Arts di Nizza

Nuova mostra, aperta fino al 15 agosto 2023 : il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret guarda in casa propria e propone le opere della sua vasta collezione.

Diversi soggetti che raccontano l’evoluzione dell’arte e della storia.

Per i periodi più antichi (XIII-XVIII secolo), si tratta di scoprire l'evoluzione della rappresentazione della Vergine in pittura.

Una selezione di sculture risalenti principalmente ai secoli XIX e XX invita ad interessarsi al panneggio (l’effetto delle pieghe di una veste o di un drappo) come simbolo o come effetto decorativo e, più in generale, alla ricerca del realismo che modella volti e posture.

I progressivi cambiamenti nel rapporto degli artisti con la realtà nel XIX secolo, che si riflettono nel modo di dipingere e scolpire, vengono poi esplorati attraverso le opere di Marie Bashkirtseff, Louise Breslau, Gustave Courbet e Constant Troyon.

Per il XX secolo, le opere di Pierre Bonnard, Charles Camoin, Marie Laurencin e Raoul Dufy suggeriscono la modernità nelle arti.

Il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret si trova a Nizza in Avenue des Baumettes 33. Per raggiungerlo:

Bus 38 : fermata « musée Chéret »

Tramway ligne 2 : fermata « Centre Universitaire Méditerranéen »