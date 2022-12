InGrado, il servizio innovativo per scegliere la caldaia in pochi click

Al giorno d’oggi è possibile scegliere la caldaia online attraverso una semplice procedura guidata, che porterà a usufruire dell'installazione a opera di personale esperto nonché del relativo Ecobonus in fase già in fase di acquisto.

È sufficiente rivolgersi a InGrado, portale innovativo e all’avanguardia, che stila preventivi gratuiti e offre solo caldaie delle migliori marche con certificazioni ben visibili.



Come trovare la caldaia con InGrado

Per trovare la caldaia più indicata per le proprie necessità con InGrado è sufficiente utilizzare il pratico configuratore disponibile sul sito ufficiale, https://www.ingrado.com/, inserendo le informazioni necessarie per ottenere una proposta del tutto personalizzata.

Innanzitutto, sarà richiesto indicare quale tipo di caldaia si trova in casa, se la tipica murale a gas oppure altre versioni come quella a pellet o a basamento.

Successivamente occorrerà verificare, di solito grazie a un'etichetta ben visibile, quale sia la potenza espressa in Kilowatt, di norma compresa fra i 20 e i 35 per le varie esigenze: naturalmente vi sarà differenza qualora la caldaia serva solo da supporto per il riscaldamento domestico oppure occorra anche integrare l'erogazione di acqua calda sanitaria.

Gli esperti di InGrado richiederanno anche l'indicazione del tipo di abitazione nella quale intervenire, se si tratta di un condominio o di una casa singola, nonché in quale stanza si trova l'impianto da sostituire e se si pensa di lasciarlo lì o spostarlo. Di solito una caldaia si trova più facilmente in locali di servizio, in bagno o in cucina, ma non è raro che possa essere installata anche in altre stanze oppure all'esterno: in quest'ultimo caso, viene proposta anche la creazione di una copertura al fine di proteggerla meglio dalle intemperie e garantirne la durata nel tempo.

Sempre nell'ottica di un'installazione ideale, verrà richiesto se lo scarico dei fumi è a parete oppure posto verticalmente su tetti o terrazze: le canne fumarie ramificate, in alcuni casi, possono rappresentare un problema, quindi bisogna stabilire fin da subito se occorre procedere con interventi mirati in tal senso. Inoltre può essere utile avere lo scarico di un lavandino nelle vicinanze.

La caldaia può servire sia i classici termosifoni che un impianto a pavimento: nel primo caso può essere richiesto quale sia il numero effettivo dei caloriferi, mentre in entrambi il sito richiederà se sono presenti anche dei termostati per monitorare l'erogazione di calore.



I servizi offerti da InGrado

Una volta terminata la procedura guidata, si può avere uno schema riassuntivo delle migliori caldaie che corrispondano alle esigenze inserite: si potrà così sapere fin da subito se si rientra nella possibilità di richiedere l'Ecobonus, se sono previsti sconti e quali servizi InGrado proponga a completamento.

Si potranno innanzitutto avere lo smontaggio e lo smaltimento del vecchio dispositivo, seguiti dalla pulizia profonda dell'impianto, ivi inclusi il classico defangamento, la sostituzione di elementi vecchi e l'inserimento di dosatori. La collocazione della nuova caldaia avverrà verificando con cura anche tutte le connessioni, sia idrauliche che elettriche. Infine, se non presenti, saranno aggiunti dei termostati laddove necessario.



Quale caldaia scegliere

Le caldaie proposte da InGrado sono tutte di nuova generazione e appartengono a brand celebri quali Vaillant e Ariston. Non solo, ma presentano tecnologie quali l'inverter, che consente al motore di lavorare al regime minimo una volta raggiunta la temperatura ideale.

Inoltre la tecnologica a condensazione recupera la condensa e quindi il calore latente reimmettendolo in circolo e sfruttando al massimo le potenzialità del dispositivo senza sprechi, ma anzi con un minor consumo energetico e meno fumi di scarico dannosi.

Non vanno dimenticate funzionalità intelligenti di programmazione della temperatura, di accensione e spegnimento anche a distanza, tramite wi-fi e comandi vocali.