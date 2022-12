News tennis: ranking ATP aggiornato e migliori atleti per il 2023

Il tennis si trova in una fase di passaggio in questi mesi fino al 16 gennaio 2023, quando inizierà il Grande Slam con gli Australian Open, che daranno il via alle altre 3 competizioni più importanti al mondo per questo sport: Roland Garros, Wimbledon e US Open.

Su questo sito web è già possibile avere una panoramica del palinsesto, mentre il Ranking ATP è sicuramente un ottimo aiuto per interpretare le prossime gare attraverso le statistiche. Quali saranno i protagonisti della prossima stagione tennistica?

Carlos Alcaraz è il tennista più in forma del momento

La vittoria agli US Open ha fatto schizzare lo spagnolo al primo posto del Ranking ATP, in un 2022 che ha visto questo tennista spingersi oltre ogni limite a soli 19 anni per vincere il suo primo torneo: gli US Open. Nel 2023 si prevede un dominio Iberico nei tornei più importanti, anche perché Nadal si trova attualmente al secondo posto del Ranking ATP ma la sua sfida contro Djokovic è un’altra.

La sfida Nadal contro Djokovic per il dominio degli Open

Nei tornei del Grande Slam questi due tennisti sono i più forti di tutti i tempi per numero di competizioni vinte.

Al primo posto c’è Nadal con 22 Open vinti, protagonista anche in tornei come il Monte Carlo Master, in cui ha trionfato in totale ben 11 volte.

Tornando agli Slam, lo spagnolo ha vinto 2 volte gli Australian Open, 14 volte il Roland Garros (il tennista più vincente in assoluto), 2 volte Wimbledon e 4 trionfi agli US Open.

Djokovic in totale ha vinto 21 Slam, con 9 vittorie agli Austrialian Open (record assoluto), 2 trionfi al Roland Garros, 7 vittorie di Wimbledon e 3 agli US Open.

La curiosità è che proprio quest’anno Nadal ha superato Djokovic nella classifica all time degli Slam, grazie alle vittorie degli Australian Open e Franch Open, che gli hanno consentito il sorpasso ai danni di Djokovic. Per questo e tanti altri motivi, il serbo e lo spagnolo saranno sicuramente i protagonisti del 2023.

Sinner è il tennista italiano più in forma

Il suo manager ha parlato della filosofia di Sinner per quanto riguarda i brand che sponsorizza, il tennista azzurro sceglie solo il meglio e ciò che più è inerente ai suoi ideali, alle sue performance atletiche e che lo rispecchia a pieno.

Sinner è attualmente il miglior tennista italiano nel Ranking ATP e si trova alla quindicesima posizione, seguono Berrettini al sedicesimo posto e il giovane Musetti alla posizione 23.

Occhio a Casper Ruud, Tsitsipas e Aliassime

Il norvegese Ruud è sicuramente uno dei tennisti favoriti per un 2023 denso di vittorie, quest’anno ha raggiunto ben due finali negli Open, in Francia e in USA, perdendo sempre contro gli spagnoli, rispettivamente contro Nadal e Alcaraz.

Tuttavia, Ruud si trova al terzo posto del Ranking ATP e insieme a Tsitsipas e ad Aliassime, forma il trio perfetto per sfidare il dominio spagnolo nei prossimi tornei internazionali.