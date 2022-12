Quest’anno non possiamo limitarci ad auguri formali, il “Buon Natale” che Montecarlonews invia ai propri lettori, agli amici italiani e francesi che seguono il quotidiano dialogo che il nostro giornale propone raccontando la vita di una zona meravigliosa della Francia, proprio a ridosso dell’Italia, non può scordare la difficoltà del momento.





E’ un Buon Natale che giunge dai tanti Presepi allestiti nelle chiede della Diocesi di Nizza, ognuno diverso dall’altro, ma tutti raccontano la medesima “Storia”, quella scritta oltre duemila anni fa in Palestina e che ha coinvolto tutto il mondo.





Una storia di pace, di umanità, di rispetto, una storia nella quale non esistono colore della pelle, sesso o lingua a creare una barriera, una storia nella quale la donna e l’uomo sanno parlarsi per “vivere insieme” e non per “vivere contro”.





Non possono essere auguri formali, mentre una criminale guerra di aggressione colpisce i "fratelli" ucraini, mentre le donne soffrono, vengono uccide, violentate, picchiate in Iran e in tante altre parti del mondo sono sottomesse, mentre la crisi economica impoverisce le persone.

Fatti che mietono vittime, dividono le persone, mettono alla luce contraddizioni, paure e danno spazio anche ai sentimenti più esacerbati e meno razionali.





Sono auguri di speranza, fatti personalmente, ad ognuno, assieme con un abbraccio, una stretta di mano ed un sorriso.



Perché è Natale, perché deve essere un Buon Natale, perché dobbiamo coltivare la speranza che il Bambinello appena nato ci aiuti a sopportare le difficoltà, a vincerle e a trarne un insegnamento.







Quello che dovremmo vivere in modo più solidale, dovremo saperci rispettare di più e dovremo portare rispetto anche alla Terra che ci ospita. Con un pensiero forte al popolo dell'Ucraina, ai migranti che sfidano le onde, alle donne che rivendicano sacrosanti diritti e che per questo sono punite, incarcerate, violentate.