Cannes, un murale dedicato a Jean-Paul Belmondo. E’ il diciottesimo in città (Foto)

Da alcuni anni il Comune di Cannes dà impulso alla creazione di murales: opere dedicate al cinema che mettono in risalto scene cinematografiche emblematiche o attori leggendari.

E’ stato inaugurato un nuovo murale che rende omaggio a Jean-Paul Belmond o, famoso attore francese: si trova in Rue Jean-Jaurès 7, vicino al Marché Gambetta.

Queste le parole del sindaco David Lisnard nel corso dell’inaugurazione dell’opera: “Jean-Paul Belmondo è stato uno dei più grandi comici e attori francesi. Come Louis de Funès, è riuscito a rendere qualsiasi film popolare, gioioso e a divertire tutte le generazioni.

Ha incarnato il cinema d'autore della Nouvelle Vague e il cinema per famiglie della domenica sera: “Le Magnifique” era anche un amante di Cannes dove soggiornava regolarmente, sempre gentile e sorridente.

Nel 2011 ha ricevuto la Palma d'oro ad honorem che premia tutta la sua carriera.

Proprio in ricordo della sua eccezionale carriera artistica, il Comune di Cannes gli ha dedicato un murale di 170 metri quadrati nel cuore del popolare quartiere di Gambetta.

Un’opera visibile ai pedoni ma anche agli automobilisti che utilizzano la superstrada di Cannes. La scelta dei murales mira a fare di Cannes un riferimento culturale internazionale, in particolare per il cinema”.

Il murale è stato realizzato dall'artista Elodie Iwanski (nella foto col Sindaco di Cannes) di “Art & Sens murale” ed è costato poco meno di 34 mila euro.

Sono ora 18 i murales ora adornano le facciate di Cannes così da consentire ai passanti di ammirare i volti di personaggi quali Gérard Depardieu, Marylin Monroe, Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Alain Delon e Gérard Philipe.

Nel mese di gennaio 2023, un nuovo affresco sarà dipinto sul frontone di Boulevard de la République 87 sul tema del film "Taxi Driver".

Questo l’elenco e la relativa ubicazione dei 18 murales di Cannes

Cinéma Cannes, Place Cornut-Gentille/ 2 quai Saint-Pierre

Charlie Chaplin «Le Kid», 10 bd Vallombrosa

Hôtel de la Plage, « Les vacances de M. Hulot », 7 rue Saint-Dizier

Trompe l’oeil « Le Barbarella », Place du Suquet, 16 rue Saint-Dizier

L’envers du décor, 7 rue des Suisses

Buster Keaton « Le Caméraman », 29 boulevard Victor Tuby

Gérard Philipe « Fanfan la Tulipe », 3 boulevard Victor Tuby

Le 7e art, Place du 18 juin

Marylin Monroe, 16-boulevard d’Alsace

Harold Llyod « Safety Last », 9 rue Louis Brailles

Les baisers de cinéma, Boulevard de la République

Cannes movie car museum, Parking Berthelot-ex Diabolika

La leçon de Piano de Jane Campion, Pont Alexandre III

Pulp Fiction de Quentin Tarantino, Pont Alexandre III

Alain Delon « Plein Soleil », Avenue Francis Tonner

20 000 lieues sous les mers, Passage Pierre Sémard

Les demoiselles de Rochefort, Parking Migno à République

Jean-Paul Belmondo, 7 rue Jean-Jaurès