Ligue 1: si riparte. Monaco e Nizza chiamate ad un salto di qualità

Auguri di fine anno per il Nizza (foto tratta dal sito dell'OGC Nice)

Dopo la lunga sosta, riprende il campionato di Ligue 1 giunto alla sedicesima giornata .

La rentrée è affidata ad un turno infrasettimanale che verrà disputato tra domani, mercoledì 28 dicembre e giovedì 29 dicembre 2022.

Da dove si riparte?

Il ritorno della Ligue 1 riporta in evidenza il Paris Saint Germain con le sue grandi star, una squadra che annovera campioni del mondo come Messi e vice campioni quali Mbappe e che guida la classifica con 5 punti di vantaggio sul Lens.

I numeri del Paris Saint Germain lasciano poco all’immaginazione: mai sconfitto e due soli pareggi, 43 reti realizzate e solo 9 subite. Miglior attacco, miglior difesa, capocannoniere (Mbappe) e vice capo cannoniere (Neymar): si accettano scommesse su chi vincerà il torneo.

Al secondo posto il sorprendente Lens, con 5 lunghezze di vantaggio sull’emergente Rennes e 6 sul Marsiglia. In “zona coppe europee” anche il Lorient e il Monaco.

Il Nizza, squadra che fino ad ora ha deluso, pur con qualche momento di luce, si trova a metà classifica, nono con 20 punti, distante dai posti di vertice ed a soli 7 punti dalle zone della classifica che scottano.

In coda l’Angers, che continua a perdere, solo soletto a 8 punti preceduto da Strasburgo ed Ajaccio. La quartultima posizione è occupata da un trio (Auxerre, Brest e Nantes), ma non sorridono nemmeno Montpellier e Troyes, appena un gradino più in alto.

Domani, dunque, riprende il torneo: le gare verranno disputate tra mercoledì 28 dicembre e giovedì 29 dicembre.

Mercoledì il Monaco sarà di scena ad Auxerre, mentre l’Ajaccio riceverà l’Angers in una sorta di “derby salvezza”.

Da segnalare Paris Saint Germain – Strasburgo, Clermont – Lille e, soprattutto per le implicazioni nella lotta per la salvezza, Troyes – Nantes. Completa il tabellino Brest – Lione.