'uBroker', chiusura col botto per un 2022 da record

Si è svolto al Centro Congressi di Milano Marittima il Xmas Gran Galà di ‘uBroker Spa’, la multiutility company italiana che lavora ogni giorno a favore dell’azzeramento delle bollette di luce e gas. Oltre 300 i partecipanti soddisfatti delle proprie forniture, domestiche e business, che hanno preso parte all’evento e che per l’occasione ha visto riuniti Board, clienti, fornitori e professionisti per il tradizionale scambio di auguri natalizi.

In scaletta gli interventi di Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani, i fondatori dell’impresa torinese che oggi offre giornalmente energia a più di 170mila clienti in tutta Italia. Con loro, i ringraziamenti di Edi Righi, Presidente di ‘BeChildren Onlus’, ente solidale con cui ‘uBroker’ redistribuisce una parte consistente dei propri utili in termini di sostegno umanitario in tutto il mondo.

Cuore della serata è stata la presentazione in anteprima del nuovo logo che a partire dal 2023 caratterizzerà tutta la corporate image. La notizia è stata accompagnata dal prezioso e raffinato quartetto d’archi Effe. A seguire, il lancio dell’e-commerce, già disponibile on line con una serie di prodotti brandizzati.

Importante l’intervento del Presidente di ‘uBroker Spa’ Cristiano Bilucaglia: “Il 2022 è stato per noi un anno topico. In ogni senso da record in termini di sviluppo, consolidamento, espansione, obiettivi raggiunti e ricavi. Siamo grati al mercato per averci permesso di crescere ancora conseguendo riconoscimenti italiani e internazionali di primissimo piano. E aver avviato altresì opportune azioni di informazione seria, oggettiva e trasparente. Facciamo i nostri migliori auguri di Buone Feste e un grande ‘Grazie’ a tutti gli italiani che ogni giorno ci danno fiducia”.

Un intervento che pone l’attenzione sul ruolo che uBroker ha come fonte autorevole di informazioni al servizio della comunità, ruolo che si sposa con i valori dei fondatori, filantropi anche in ambito culturale e artistico.