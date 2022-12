Saint Paul de Vence: l’anno che se ne va salutato con “la Corrida” (Foto)

Per fortuna l’unico a non poter partecipare è il toro: sabato 31 dicembre 2022 l’anno che se ne sta per andare verrà salutato a Saint Paul de Vence con la corrida.

Nulla a che vedere con quanto accade nelle arene, si tratta di una corsa, peraltro alquanto suggestiva, fra i bastioni del villaggio.

La Corrida de Saint-Paul De Vence, giunta alla sua quinta edizione, verrà disputata su tre diverse distanze a seconda dell’età dei concorrenti:

La Corrida adulte – distanza 8,5 km – Partenza alle 10.

La Corrida kids 7-11 anni - distanza 1 km - Partenza alle 9,30.

La Corrida kids 12-15 Ans - distanza 1.6 km – Partenza alle 9,45.



Costi per l’iscrizione

Corrida adulte: iscrizione 12 euro - corsa aperta a persone con o senza licenza purché dai 16 anni in su il giorno della corsa.

Corrida Kid: iscrizione 3 euro - corsa aperta a ragazzi tesserati e non, dai 7 ai 15 anni compiuti il giorno della gara.



La Corride adulte è limitata a 300 partecipanti con possibilità di iscrizione in loco il giorno della gara dalle ore 8 e nel limite dei pettorali disponibili. La gara verrà disputata anche in caso di maltempo.