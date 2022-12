Dodici foto raccontano il 2022 di Nizza (Foto)

Abbiamo cercato di raccontare, ogni giorno, la vita che scorre a Nizza ed in Costa Azzurra: fatti diversi, proteste, rivendicazioni, conquiste, momenti di relax, difficoltà contingenti e conquiste insperate.

Come dappertutto! In ogni città, in ogni villaggio la vista scorre e quando si riavvolge il nastro ci si accorge delle sensazioni, dei momenti tristi e di quelli felici che hanno segnato i “nostri” ultimi dodici mesi.



Il 2022 non è stato un anno semplice: il Covid, è vero, ha subito un pesante colpo grazie ai vaccini, ma è esplosa un guerra rivelatasi, giorno dopo giorno, sempre più criminale.

Persone incolpevoli uccise, bambini che soffrono, anziani che hanno perso con i risparmi di una vita, le certezze che ora non vi sono più.

Non è stato un anno semplice nemmeno per le donne, alla perenne difesa dei propri diritti, costrette a cercare una via di uscita al fondamentalismo religioso, all’oscurantismo di tante ideologie e all’ignoranza di tanti uomini.

Non è stato un anno facile per chi crede che il genere umano abbia pari dignità e che il colore della pelle non possa essere una discriminante, perché non lo é.

Ma è stato anche un anno affascinante e di lotta: ben tre fotografie, non è un caso, riprendono altrettante manifestazioni. Prese di coscienza del fatto che la realtà la creiamo noi e non dobbiamo subire i fatti come altri vorrebbero imporli.

Poi le crescenti difficoltà provocate dalle modifiche climatiche, una crisi innescata dagli esseri umani che ora si abbatte su di noi, prendendosi una dolorosa rivincita.