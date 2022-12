Meteo: calura, siccità, termometro “troppo” all’insù. Un 2022 da record

Anno di record, non solo con riferimento alle presenze turistiche: il 2022, che sta per chiudersi, è stato un anno “particolare” anche per la meteorologia.

Così ci si prepara a trascorre sulla terrazza di casa anche Capodanno, dopo che Natale ha riservato un clima che definire primaverile non è esagerato.

Sono i numeri a raccontare la modifica climatica in atto.

Per comprenderli occorre tenere conto che per temperature “normali di stagione” s’intende la media delle temperature registrate nell'arco di trent'anni, aggiornate ogni dieci anni. L’ultimo aggiornamento è stato del 2020

Durante il periodo natalizio la temperatura “normale di stagione” è, nel Dipartimento delle Alpi Marittime, di 10,6 gradi e a Nizza di 16,4°: quest’anno le due temperature sono risultate superiori di 1,7 e 1,4 gradi, rispettivamente a 12,3 gradi e a 17,8 gradi. Un aumento superiore al grado non era mai stato registrato!

L’eccezionalità del 2022 è anche sottolineata da 104 notti tropicali a Nizza (la temperatura non è mai scesa al di sotto di 20°), la media è di 75, il record precedente nel 2018 di 93.

Dal 1947 la notte più calda registrata è quella del 20 luglio 2022 con la temperatura minima (si fa per dire) mai scesa sotto i 27,9 gradi.

Infine la carenza di precipitazioni: a Nizza il segmento più lungo di siccità continua è stato registrato tra il 29 giugno e il 17 agosto 2022, con l’eccezione di poche gocce d’acqua piovute il 29 luglio.

Prepararsi a trascorrere la notte di San Silvestro sul terrazzo di caso non pare dunque un azzardo.