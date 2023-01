Monaco Smart Yacht Rendez-vous, il nuovo evento di marzo per i superyacht

Industria in piena trasformazione, il settore degli yacht di lusso sta mobilitando attori che hanno già iniziato a compiere passi significativi verso una transizione ambientale. Dopo il successo del Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, M3 (Monaco Marina Management), società di consulenza monegasca vuole promuovere soluzioni sostenibili per i superyacht (yacht oltre i 24 m) lanciando il primo Monaco Smart Yacht Rendez-vous.

Questo evento di networking si svolgerà dal 23 al 24 marzo 2023 allo Yacht Club de Monaco durante la Monaco Ocean Week, culminando con gli Smart Innovative Yacht Awards.

“È imperativo coinvolgere l'intero ecosistema per renderlo più virtuoso favorendo gli scambi e portando sulle innovazioni che possono apportare cambiamenti importanti al settore. Oggi è una priorità. Si stima che in media gli yacht trascorrono l'80% del loro tempo in banchina e la maggior parte del restante 20% all'ancora. Grazie alla tecnologia, nuovo le soluzioni sono disponibili. Abbiamo iniziato con le infrastrutture, il Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous (il prossimo: 24-25 settembre 2023), e la logica impone di continuare con gli yacht poiché i due sono inestricabilmente linked”, afferma Jose Marco Casellini, CEO di M3. Primo incontro tra due ecosistemi per avviare discussioni



L'appuntamento è sostenuto dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, dal Credit Suisse e dall'expertise di innovazione per uno specialista dell'economia sostenibile, Blumorpho.