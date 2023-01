Gino Bertone, le cui fotografie che ritraggono il mare della Costa Azzurra, questa volta ci riserva una sorpresa.

Una serie di immagini “particolari” da lui scattate in Alta Valle Roya, nei pressi del Col de Tende che ricordano soggetti diversi per la loro forma.

Un modo per sognare ed immaginare, per apprezzare la natura per la sua bellezza e Gino Bertone per la sua abilità e sensibilità di fotografo.