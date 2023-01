Nizza, ora lo sguardo spazia fino al MAMAC

Il MAMAC visto per la prima volta dalla Promenade du Paillon (foto Twitter)

Il Teatro Nazionale di Nizza non c’è più, l’intervento di decostruzione, piano dopo piano, mediante l’utilizzo di piccoli bulldozer e di enormi tenaglie è ultimato e si comincia ad avere un’idea di come si trasformerà una zona destinata a tramutarsi in isola verde.

Intanto, senza il TNN, lo sguardo spazia verso il MAMAC, il Museo d'Arte Moderna e d'Arte Contemporanea e la sua terrazza con vista mozzafiato sulla città.

Già si ha un’idea di come si presenterà la Promenade du Paillon quando, nel 2025, demolita anche l’Acropolis e piantumati alberi e specie verdi, inizierà a svolgere il ruolo di lunga passeggiata nel cuore della città e di nuovo polmone verde.

Per ora si può solo “immaginare”, con l’aiuto anche dei disegni progettuali: l’impressione che se ne ricava è quella di un grande spazio “libero” in più e della valorizzazione del MAMAC destinato ad assumere, come merita, un ruolo centrale nella nuova Coulée Verte.