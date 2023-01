Biot ospita il Festival dei Templari dal 31 marzo al 2 aprile

Nel 2009, per celebrare l'800° anniversario dell'atto di donazione del Compte de Provence a Ordine del Tempio, la Città di Biot ha organizzato il primo “Biot e il Templari. » Tre giorni di festa, con tante attività in programma: rievocazione storica, concerti, costumi, convegni, corteo fiaccole, riproduzione di un accampamento del XIII secolo, peregrinazioni, spettacoli di fuoco, tornei e introduzione al tiro con l'arco, botteghe medievali, mercato medievale, bancarelle di artigianato...

Sotto l'impulso di Jean-Pierre Dermit, l'esperienza si rinnova e si amplia per accogliere quasi di 50.000 visitatori nel 2014. Interrotto da diversi anni, in particolare a causa della crisi sanitaria, Biot e i Templari tornano il 31 marzo, 1 e 2 aprile 2023 per ancora di più spettacoli, intrattenimento, rievocazioni e magia.