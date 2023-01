La Médiathèque de Monaco propone due incontri di prestigio in gennaio

La Médiathèque de Monaco torna a scuola con una quindicina di incontri in programma a gennaio 2023. Conferenze, cineforum, laboratori giovanili, di scrittura e di etnobotanica...



Lunedì 16 gennaio 2023 alle 19:00, è il musicista, cantautore e interprete Guilhem Valayé a dare incontrare gli amanti della musica per un concerto. L'artista, che si era fatto conoscere nel 2017 e che aveva assicurate poi le prime parti di Zazie, sarà alla Biblioteca Luigi Notari con il suo universo tinto di folk elettrico e varietà francese. Il suo nuovo album si ispira all'Aubrac, la sua regione d'origine.

Mercoledì 18 gennaio 2023 alle 18, un po' di letteratura con l'autrice Leonora Miano che presenterà il suo romanzo Stardust, in cui racconta il suo arrivo in Francia, dove, da giovane madre, viene accolta in un centro alloggio. Un romanzo molto personale, scritto più di vent'anni fa, pubblicato dalle edizioni Grasset nell'agosto 2022. Il romanziere, drammaturgo, saggista, nato a Douala in Camerun, ha scritto più di venti libri e ha ha ricevuto diversi riconoscimenti: il premio Goncourt per gli studenti delle scuole superiori nel 2006, il premio Seligmann contro il razzismo nel 2012, il Femina e il Grand Prix du roman métis nel 2013. Un incontro alla Biblioteca Louis Notari seguito da un sessione di firma che delizierà gli amanti della letteratura!

Biblioteca Luigi Notari 8, rue Luigi Notari

Ingresso libero

Informazioni e iscrizioni ai workshop del 7 gennaio 2023: +377 93 15 29 40 www.mediatheque.mc