Costa Azzurra, scarseggiano antibiotici e antipiretici per bambini

I medicinali più diffusi per la cura delle sintomi influenzali, dal mal di gola a molte altre complicazioni sono essenzialmente un antibiotico (Amoxicillina) e un antipiretico (paracetamolo): in Francia sono essenzialmente l’Augmentin en flacon enfant e il Doliprane sciroppo.

Ebbene, per chi vive a Nizza o a Cannes, la farmacia più vicina a casa per cercare di procurarseli si trova a Ventimiglia anche se, non sempre, si riesce a soddisfare la richiesta.

In Francia sono quasi 600 i farmaci che scarseggiano o sono totalmente assenti dalle farmacie, ma, in questa stagione, quelli che maggiormente preoccupano genitori, medici e farmacisti sono essenzialmente gli antibiotici e gli antipiretici che, soprattutto in sciroppo destinati alla cura dei più piccini, sono pressoché scomparsi dalle farmacie.

Così il “giro” si è invertito: prima erano gli italiani a venire in Francia ad acquistare medicine molto meno care, ora sono i francesi che, disposti a pagare anche molto di più e a non usufruire della carte médicale, pur di trovare il prodotto, si aggirano per Ventimiglia e dintorni.

Lo strumenti o più utilizzato dai farmacisti è il telefono.

Le chiamate sono continue, da parte dei medici per sapere quali farmaci siano disponibili e da parte dei genitori che, analogamente, s’informano sulla disponibilità.

Dal canto loro i farmacisti quotidianamente telefonano alle case produttrici ed ai distributori per cercare di aggiudicarsi qualche confezione, spesso invano.

La ragione: innanzi tutto le difficoltà legate al Covid per dei farmaci prodotti in larga parte in Cina ed in India, poi il basso prezzo di vendita in Francia ed anche un poco l’aggressione all’Ucraina che mette a rischio anche il materiale per le confezioni.

Inoltre le case produttrici favoriscono altri Paesi nei quali il margine di guadagno è maggiore e la Francia, dove i medicinali sono sicuramente molto meno cari che altrove, si trova nei pasticci.

Una situazione che non tende a migliorare e l’inverno è solo all’inizio, con la grippe colpisce i più piccini e il Covid che sta tornando con una nuova ondata.

Allora si sale in auto, s’imbocca l’autostrada e si va in Italia: oltre alle medicine si approfitta anche del viaggio per acquistare sigarette, prodotti alcolici, frutta e verdura.

Alla fine, grazie al risparmio per gli altri prodotti, si recupera quanto speso per l’autostrada, ma occorre fare in fretta: a casa il bambino ha la febbre e la tosse…