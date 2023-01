Lo "Schubert Box" all’Opéra di Nizza con i 10 Lieder (Video e foto)

Lo "Schubert Box" fa tappa all'Opéra di Nizza dove, venerdì 13 e sabato 14 gennaio 2023, sarà proposto un concerto di musica da camera con una modalità rinnovata.

In scena i 10 Lieder di Franz Schubert adattati da Bernard Cavanna, una produzione dell'Opéra di Limoges.

La musica da camera, soprattutto in Francia, sconta una reputazione infondata al punto da essere ritenuta una musica difficile, astratta.

Jean-Philippe Clarac e Olivier Delœuil del collettivo Le Lab dimostreranno che non è così, anzi.

Con la loro Schubert Box, una proposta plastica e musicale, invitano il pubblico a un approccio completamente nuovo alla musica da camera.

Un soprano e tre strumentisti si evolvono in uno spazio cubico autonomo, una scatola di immagini, con un'opera-concerto di un genere rinnovato, che unisce musica, luci e creazione video.



Scelti tra le opere più celebri di Franz Schubert, dieci Lieder sono qui riadattati dal compositore Bernard Cavanna, che mescola suoni e atmosfere musicali, permettendo ad esempio alla fisarmonica, strumento popolare, di trovare il suo posto fra i gioielli della musica romantica.

Lo Schubert Box diventa così un carillon sensibile e poetico, risolutamente aperto a tutti.





Scenografia, messa in scena e costumi Jean-Philippe Clarac e Olivier Deloeuil

Scenografia Clément Miglierina

Illuminazione Christophe Pitoiset

Creazione video Jean-Baptiste Beïs

Progetto grafico Julien Roques

Soprano Eve Christophe

Violino Elina Kupermann

Violoncello Julien Lazignac

Fisarmonica Frédéric Langlais