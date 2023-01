Cannes, torna il MIDƐM+ e si affida a Jean-Michel Jarre

Midem, evento cult dell'industria musicale, rinasce e diventa MIDƐM+ : un festival che pone la musica al centro delle sfide di domani.

La prima uscita del nuovo Midem si terrà dal 19 al 21 gennaio 2023 al Palais des Festivals et des Congrès di Cannes.

Per celebrare il ritorno di questo mitico evento sospeso nel 2019, la città di Cannes si affida a uno sponsor d'eccezione, in linea con le ambizioni di MIDƐM+: Jean-Michel Jarre, pioniere della musica elettronica in Francia e star planetaria. In questa occasione, offrirà tre concerti dal vivo.

Un vero e proprio luogo di innovazione, convergenza e aggregazione di tutte le comunità dell'industria musicale, il MIDƐM+ sarà scandito da concerti, rassegne, conferenze, masterclass, laboratori e sessioni in rete incentrate sul mercato professionale.

In considerazione della sua straordinaria carriera artistica internazionale e del suo ruolo pionieristico in termini di sviluppo tecnologico nel mondo musicale, sarà centrale il ruolo di Jean-Michel Jarre, iconico produttore di musica elettronica.

Per questa prima edizione, il musicista offrirà durante l'evento:

Tre concerti dal vivo immersivi nel Salon des Ambassadeurs tratti dal suo nuovo album OXYMORE: 19 gennaio alle 21 e il 20 gennaio alle 18,30 per tutti e il 19 gennaio alle 18,30 riservato ai professionisti.

Uno stand pop-up per professionisti (19 gennaio dalle 14 alle 19 e 20 gennaio dalle 10 alle 17) e grande pubblico (19 gennaio dalle 19 alle 23, 20 gennaio dalle 17 alle 21 e 21 gennaio dalle 17 alle 21) davanti al Salon des Ambassadeurs, per offrire loro un'esperienza immersiva grazie ai visori VR.